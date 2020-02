Coppa Tokyo 2020: Pellacani batte Tania Cagnotto dai tre metri, Tocci vince tra gli uomini

Lo scontro generazionale alla Coppa Tokyo 2020 viene vinto dalla più giovane. Nella competizione che si tiene a Bolzano e che vale come prima prova di selezione per i campionati Europei di Budapest (18-24 maggio) e per la Coppa del Mondo FINA (Tokyo 21-26 aprile), è stata Chiara Pellacani ad imporsi nella gara dai tre metri proprio davanti a Tania Cagnotto.

La romana ha chiuso con il punteggio totale di 315.55 contro i 301.80 della più illustre connazionale e i 289.25 di Elena Bertocchi. Una gara molto regolare per Pellacani, che ha conquistato più di 60 punti in quattro tuffi, con il massimo dei punti nel doppio e mezzo rovesciato (67.50). Anche per Cagnotto è stata una prova sicuramente positiva, anche se la campionessa azzurra deve ancora sistemare il triplo e mezzo avanti ed il doppio e mezzo ritornato.

E’ Giovanni Tocci ad imporsi nella gara maschile dal trampolino, ma il cosentino deve “ringraziare” la penalità ricevuta da Lorenzo Marsaglia per falsa partenza proprio nell’ultimo tuffo. Infatti Marsaglia ha conquistato solo 24.70 punti con il quadruplo e mezzo avanti, finendo per perdere la testa della gara proprio a favore del calabrese. Tocci ha chiuso con 414.80 punti, con un buon triplo e mezzo avanti carpiato da 74.40. Per Marsaglia, invece, il punteggio è stato di 382.10 mentre al terzo posto ha chiuso Antonio Volpe (358.50).