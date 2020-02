Dallapè derubata delle medaglie si ferisce a spalla e fianco per proteggere la figlia dai ladri

Francesca Dallapè si è procurata dalle ferite alla spalla e al fianco destro dopo essersi imbattuta in due ladri che sono entrati furtivamente nella sua casa di Villamontagna, alla periferia di Trento. Come riporta la tuffatrice su Instagram, stava rincasando nella serata di ieri e aveva la figlia in braccio quando ha scoperto gli intrusi nella sua abituazione e per lo spavento è caduta (fortunatamente non ci sono state conseguenze per la bambina).

La 33enne sta cercando di qualificarsi alle Olimpiadi in coppia con Tania Cagnotto dopo che a Rioo 2016 erano riuscite a conquistare l’argento a cinque cerchi. Proprio la medaglia olimpica, gli 8 allori europei e i 2 mondiali sono stati rubati ma il cofanetto che le conteneva è stato poi ritrovato in un cespuglio nei pressi dell’abitazione.

Purtroppo non si sa ancora, invece, quale sia l'entità del danno fisico riportato da Francesca, come da lei stesso scritto:

" Purtroppo nella corsa disperata sono caduta e per far sì che non si facesse male Ludovica, le ho fatto da scudo e mi sono procurata delle contusioni che ancora non so definire quanto incideranno nella mia carriera! "

