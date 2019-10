Dallapè: "Tokyo? Obiettivo non facile ma io e Tania ci crediamo"

" Le Olimpiadi non sono un obiettivo facile da raggiungere ma io e Tania (Cagnotto, ndr) crediamo molto in questo progetto "

Parole della tuffatrice e pluricampionessa Francesca Dallapè da Gardaland, dove ha trascorso una giornata di divertimento insieme alla figlia Ludovica.

" Ci stiamo allenando e nello stesso tempo organizziamo la nostra vita da mamme per gestire nel miglior modo possibile le nostre bambine. Tokyo ormai è vicino, non ci resta che stringere i denti per raggiungere il traguardo che ci siamo prefissate "

Mamma e figlia si sono divertite a bordo delle numerose attrazioni pensate per i più piccoli, dall’iconica Giostra Cavalli alla colorata DoReMi Farm passando naturalmente per l’amata area Peppa Pig Land per un giro panoramico sulla Mongolfiera di Peppa Pig, uno sul Trenino di Nonno Pig e sui vascelli de L’isola dei Pirati. Federica e Ludovica hanno poi esplorato il Parco, lasciandosi stupire dalle tante decorazioni a tema di Gardaland Magic Halloween, in programma ancora dal 31 ottobre al 3 novembre.