Dominio di Kuznetsov nel trampolino da 3 metri, indietro Marsaglia e Tocci

La finale dal trampolino 3 metri uomini, come al solito, non tradisce le attese nemmeno agli Europei di Kiev 2019, anche se si rivela un dominio di Evgenii Kuznetsov, che va a sfiorare la clamorosa quota di 500 punti. Il “puma” russo vince l’oro (secondo in carriera nel format) con distacco abissale, senza sbagliare mezzo tuffo, davanti all’immarcescibile Hausding, ancora al top a 30 anni e argento. Bronzo meritato per il britannico Heatly, che esegue al meglio il suo tuffo più difficile, il quadruplo e mezzo avanti carpiato. L’Italia ha sognato per 4/6 di gara, con un ottimo Marsaglia, che si è perso alla fine, e con un buon Tocci che purtroppo ha sbagliato ancora una volta il “rovesciato”, in maniera pesante. Il romano ha in ogni caso un programma gara al passo con i migliori e può solo migliorare in questa prova, olimpica rispetto al trampolino da 1 metro (dove è stato bronzo); per il calabrese, una stagione complessa da chiudere al meglio nel synchro da 3 metri domani, proprio con Marsaglia.