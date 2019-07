Giovanni Tocci in finale dal metro ai Mondiali di Gwangju, eliminato Lorenzo Marsaglia

E’ iniziata quest’oggi (alle ore 04.00 italiane) l’avventura dell’Italtuffi nei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). Nel Nambu University Municipal Aquatics Centre si sono tenute le eliminatorie dal trampolino 1m maschile, qualificanti per la finale (programmata il 14 luglio alle ore 8.30 nostrane).

Come da pronostico è la Cina a farla da padrone. Selezione asiatica che va caccia del decimo titolo iridato in questa specialità e come al solito dimostra la sua superiorità. Il miglior punteggio è stato di Wang Zongyuan (429.40), a precedere il connazionale (campione del mondo in carica) Peng Jianfeng (410.80) e il padrone di casa Woo Haram (396.10). Da notare che i due rappresentanti della Cina sono stati gli unici a oltrepassare quota 400 punti, con Wang che ha eseguito un ottimo doppio e mezzo ritornato da 76.50, mentre Peng si è espresso su ottimi livelli nell’ultima rotazione grazie al doppio e mezzo avanti con un avvitamento da 73.60. Un contesto altamente qualificato dove spiccano le presenze del forte messicano Rommel Pacheco (quarto con 390.40) e del tedesco Patrick Hausding (nono con 357.20).

Teutonico che ha chiuso questa prima fase anche alle spalle del nostro Giovanni Tocci, bronzo iridato in questa specialità a Budapest (Ungheria) due anni fa. Il nostro portacolori si è classificato in ottava posizione con il punteggio di 357.50, sporcando un po’ il suo terzo tuffo (48.00) ma poi mantenendo buona costanza nel resto delle rotazioni. In questo senso di ottima fattura il doppio e mezzo rovesciato che gli ha assicurato 67.50. Niente da fare invece per Lorenzo Marsaglia, esordiente in questa competizione. Il 22enne nativo di Roma, dopo aver iniziato con un buon piglio, ha commesso un errore un po’ banale nel doppio e mezzo indietro, totalizzando solo 36.00. Da quel momento Marsaglia è andato un po’ in crisi e ha terminato in 26esima piazza, non rientrando nel novero dei primi dodici (qualificati alla finale).

Tocci: "Obiettivo raggiunto"

Una gara lunga, dopo il primo tuffo ero indietro per il coefficiente di difficoltà. Ho affrontato queste eliminatorie al meglio e la finale di domenica la prepareremo con attenzione. Domani ho il sincro, siamo qui per dare il massimo. Ho gareggiato in maniera concentrata e sono soddisfatto. Il livello è alto, come a Budapest e nell’atto conclusivo voglio divertirmi “, le parole ai microfoni della Rai di Tocci. Un po’ di delusione, invece, per Marsaglia che, comunque, cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno: “Un po’ di amarezza per non aver centrato la finale ma comunque è stata un’esperienza positiva, essendo la mia prima gara individuale in una rassegna iridata. Nel quarto tuffo ho commesso un errore e lì ho perso un po’ di morale. Ho comunque rotto il ghiaccio e mi posso rifare nelle prossime gare. Cosa mi aspetto? Una finale“, ha chiosato l’azzurro.