Una gara in crescendo, un grande podio, un’ottima esecuzione su quattro rotazioni (e mezza…) e pazienza per quel doppio e mezzo indietro che ha aperto le danze, discreto/buono, ma non privo di sbavature, che probabilmente è costato il trionfo. Poco male. Elena Bertocchi, milanese, classe ’94, tre ori europei e un bronzo iridato (da 1 metro) in una carriera ancora giovane a livello senior, si prende il primo podio stagionale nel Grand Prix (secondo assoluto per l’Italia dopo l’argento di Lorenzo Marsaglia a Rostock), piazzandosi subito dietro la beniamina di casa Hailey Hernandez nella gara dal trampolino tre metri donne, che ha visto un’altra azzurra, Chiara Pellacani, chiudere sesta.

Ecco il risultato finale:

Women 3m Springboard (Final) This event is now closed. Place Score Diver Name Event Avg Score Avg Round Score 1 312.75 Hailey Hernandez (USA) 7.40 62.55 2 308.15 Elena Bertocchi (ITA) 6.80 61.63 3 303.60 Melany Hernandez Torres (MEX) 6.70 60.72 4 291.70 Georgia Sheehan (AUS) 6.57 58.34 5 239.90 Krysta Palmer (USA) 5.23 47.98 6 237.30 Chiara Pellacani (ITA) 5.23 47.46

Una sfida nella sfida è stata quella tra la 24enne allieva di Dario Scola e la neo 16enne Hailey Hernandez da SouthLake (Texas, Stati Uniti), campionessa nazionale nel 2018, ma anche nel 2016 (a 14 anni!) e doppio argento jr. iridato, dal trampolino 1 metro e 3 metri, nel 2018. La teenager d’assalto USA ha fatto la differenza con il suo tuffo preferito da sempre, ovvero il doppio e mezzo indietro che lei porta ancora raggruppato (come tutti gli altri, avvitamento escluso), con il quale ha totalizzato però 67,20 grazie alla perfetta media dell’8 come voti validi. E proprio il doppio e mezzo indietro, ma carpiato, è costato probabilmente il primo posto a Elena Bertocchi, che giusto in avvio di gara ha totalizzato 52,50 su questa esecuzione, complice un entrata un po’ scarsa rispetto alla perpendicolare ideale, dopo una buona esecuzione, ritrovandosi subito a inseguire.

La Hernandez americana ha invece preso il comando delle operazioni alla terza serie, dopo il tuffo citato, rintuzzando poi l’attacco dell’azzurra, bravissima dal secondo tuffo in avanti. Elena ha rimontato gradualmente, non scendendo mai sotto quota 60 punti, e incantando sul triplo e mezzo avanti carpiato, croce e delizia in passato. Oggi delizia, senza discussioni. Nel doppio e mezzo rovesciato, penultima fatica, Bertocchi è andata letteralmente in cielo dal trampolino per totalizzare 61,50 punti e chiudere infine con un ottimo doppio e mezzo ritornato carpiato, da 63 punti. Hailey, però, nonostante la giovane età, non ha tremato in chiusura con l’avvitamento, chiudendo alla fine prima con 312,75. Bertocchi è risultata seconda a quota 308.15 (sempre positivo scollinare oltre i 300 punti dai 3 metri), con l’altra Hernandez (Torres), messicana, terza. Sesta Chiara Pellacani, con 237,30, punteggio nettamente inferiore a quelli ottenuti sia nei preliminari che, soprattutto, in semifinale, ma la 16enne romana, oro europeo in carica nel synchro 3m proprio con Bertocchi, solo pochi minuti prima aveva concluso la sua fatica nella piattaforma 10 metri synchro, con Noemi Batki, piazzandosi quarta dopo aver ‘assaggiato’ idealmente il podio per tutta la gara. Solo applausi.

Ecco il dettaglio della gara di Elena Bertocchi:

Dive DD Score Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Back 2 1/2 Somersault Pike 205B 3m 3.0 52.50 52.50 5.0 5.5 5.5 6.0 6.0 6.5 6.0 2 Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 5152B 3m 3.0 64.50 117.00 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 3 Forward 3 1/2 Somersault Pike 107B 3m 3.1 66.65 183.65 7.0 6.5 6.5 7.5 7.5 7.0 7.5 4 Reverse 2 1/2 Somersault Pike 305B 3m 3.0 61.50 245.15 7.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 5 Inward 2 1/2 Somersault Pike 405B 3m 3.0 63.00 308.15 7.0 7.5 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0

Le prossime finali (orario italiano) tra serata odierna e notte italiana

23.00: Finale piattaforma uomini

23.55: Finale sincro trampolino uomini (Giovanni Tocci/Lorenzo Marsaglia)

00.55: Finale sincro piattaforma misto (Noemi Batki/Maicol Verzotto)

