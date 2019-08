La Russia domina nel sincro misto dalla piattaforma; Batki-Verzotto quarti per pochissimo

Nessuna sorpresa nella finale dalla piattaforma synchro misto dieci metri agli Europei di Kiev 2019: vince la Russia, dominando, pur con coppia diversa rispetto al trionfo di Edimburgo 2018. Seconda la Gran Bretagna, anche questo previsto, e con Cheng-Williams al posto di Toulson-Lee, già secondi un anno fa. Terza la Germania, proprio come nel 2018, con i confermati Fandler-Wassen. Beffa per l‘Italia, quarta: buona la gara di Noemi Batki e Maicol Verzotto, che alla fine chiudono però a 1.32 punti dal bronzo, pagando a caro prezzo il triplo e mezzo ritornato raggruppato da 62.40 punti. Eseguito discretamente, senza acuti. Sarebbe bastato mezzo punto in più nell’esecuzione tecnica per cambiare la storia di questa gara, in cui l’Italia cercava la seconda medaglia dopo il bronzo di Kiev 2017, targato sempre Batki-Verzotto. Peccato. All’ultimo istante ha ritirato l’iscrizione l‘Ucraina, quindi alla fine hanno partecipato all’ultimo atto solo cinque Nazioni: Russia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Romania. Ciononostante, i contenuti tecnici della prova non sono stati affatto bassi.