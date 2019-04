La “notte italiana” porta una grande notizia da Mission Viejo, California del Sud, Stati Uniti, dove si è appena conclusa la seconda giornata di gare nella terza tappa del FINA Diving Grand Prix 2019. Noemi Batki, infatti, dopo una eliminatoria difficile, ma comunque superata, vola brillantemente all’ultimo atto della gara nella piattaforma dieci metri donne. Non ce la, invece, Lorenzo Marsaglia, eliminato nella semifinale “A” dei tre metri uomini (Tocci era uscito nei preliminari).

La figlia d’arte nata a Budapest, e tornata sul podio europeo lo scorso agosto a Edimburgo con un grande argento sempre dalla piattaforma, si è piazzata ottava nei quarti di finale con 252,90 punti, sbagliando completamente due salti, il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo, il triplo e mezzo ritornato (rispettivamente 41,60 e 38,40 punti). Punteggio, comunque più che sufficiente per raggiungere la semifinale, a dodici, con 18 atleti presenti.

Amy Magana USA 1 300.60 0.00 Melissa Wu AUS 2 299.60 -1.00 Gemma Mcarthur GBR 3 293.70 -6.90 Maria Kurjo GER 4 285.30 -15.30 Olivia Rosendahl USA 5 283.70 -16.90 María Sánchez MEX 6 277.05 -23.55 Sophia McAfee USA 7 255.30 -45.30 Noemi Batki ITA 8 252.90 -47.70 Ellen Ek SWE 9 244.95 -55.65 Katrina Young USA 10 243.20 -57.40 Alejandra Estrella Madrigal MEX 11 230.55 -70.05 Elaena Dick CAN 12 221.50 -79.10

Altra musica, invece, in semifinale, dove la “triestina” regalava una performance molto più regolare, con una grande chiusura, da 64,40 punti, sul doppio e mezzo rovesciato raggruppato. Morale, 294,50 nella semifinale “B”, quasi 40 in più del primo turno, e finalissima agguantata assieme a Magana (USA), Mcarthur (GBR) e le tre atlete provenienti dalla semifinale “A”, ovvero Melissa Ws (AUS), Dick (CAN) e Kurjo (GER), per una gara di buon livello assoluto. Fuori la messicana Maria Sanchez.

Si ferma invece in semifinale Lorenzo Marsaglia, al mattino brillante secondo dai 3 metri in eliminatoria. Il tuffatore romano chiude al quarto posto la sua semifinale, la “A”, alle spalle di Heatly, Restrepo e Houlden. Sono quasi 16 i punti che lo separano da quest’ultimo atleta, classificato in finale assieme agli altri due citati e a Herrera, Windle e Ishak, provenienti dalla seconda semifinale. Due errori principalmente, sul triplo e mezzo avanti carpiato e sul quadruplo e mezzo avanti raggruppato, tolgono di fatto l’ultimo atto a Marsaglia. Un vero peccato.

Oggi a partire dalle 21, ora italiana, si parte con le Finali.

Sabato 13 aprile