Riscatto cinese da un metro, oro mondiale a Chen Yiwen; Elena Bertocchi si arrende, è settima

Sei anni dopo il trionfo di He Zi a Barcellona 2013, la Cina torna a riappropriarsi del titolo mondiale dal trampolino 1 metro donne, specialità non olimpica, in una gara particolare disputata al Nambu University Municipal Aquatics Center. La vittoria è andata a Chen Yiwen. Gara particolare perché molte protagoniste attese, per motivi diversi, non erano presenti in finale e ad accompagnare la neo-campionessa iridata sul podio sono state l’americana Bacon, addirittura esordiente a un Mondiale, e la sorprendente coreana Kim Suji, brava, ma anche premiata dai giudici (prima medaglia per la Corea del Sud nei tuffi). L’impresa in ogni caso è riuscita a Chen Yiwen, nel giorno in cui la compagna di squadra Chen Yani, invece, non riesce ad agguantare nemmeno il podio: per lei Mondiale stregato da un metro, fu 14esima (e fuori dalla finale) due fa in Ungheria. Niente da fare per Elena Bertocchi, settima: la milanese si è migliorata rispetto all’eliminatoria e soprattutto rispetto a un riscaldamento difficile, ma si è peggiorata di quattro posizioni tornando con la mente indietro al 2017, quando conquistò la sua prima medaglia iridata, di bronzo. Non poteva essere al top della forma visti i guai fisici partiti negli ultimi mesi e soprattutto in questo momento si sta concentrando di più sul trampolino da tre metri. Un peccato, ma al momento attuale bisogna accettare la situazione.