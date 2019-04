Tania Cagnotto si avvicina al rientro dopo due anni: "L'obiettivo è Tokyo 2020"

La prima volta da mamma. Ai campionati assoluti di Bolzano in programma a fine maggio, ci sarà anche Tania Cagnotto. La tuffatrice azzurra tornerà in piscina dopo aver avuto una figlia, Maya, e lo farà insieme alla compagna di tante medaglie e trionfi: Francesca Dellapè. "È stata proprio lei a convincermi, non avrei mai pensato potesse farcela", racconta Tania in un'intervista a Quotidiano.net.

" Vedo la mia carriera separata in due, comunque andrà. Una, pre-Maya. E un’altra, post. Ma sono serena, soprattutto perché nessuno mi potrà mai togliere quello che c’è stato prima. Aprire un’altra strada mi è sembrata un’idea carina, da vivere però in maniera completamente diversa e senza lo stress e soprattutto la pressione precedente. "

Una seconda parte di carriera che parte da zero dunque, con l'obiettivo a cinque cerchi che si staglia all'orizzonte.

" Mondiali? No, niente. Ci alleneremo tutta l’estate, come se la stagione finisse… nel 2020. Non avrebbe senso fare due gare e poi fermarsi di nuovo, anche solo per un breve periodo. Adesso che siamo ripartite, andremo fino in fondo. Obiettivo Tokyo! "