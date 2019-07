Tania Cagnotto si diverte in un sincro misto con papà Giorgio

Tania Cagnotto è in vacanza e si è presa una pausa dagli allenamenti di sincro con la compagna e amica Francesca Dallapè. La villeggiatura, però, non è una scusa per smettere di tuffarsi, soprattutto se si è in vacanza con la famiglia e questa famiglia è costituita da due genitori ex tuffatori.

Così, nelle acque di Porto Cervo, l'azzurra si diverte a esibirsi in sincro con tutti e posta il risultato delle sue performance su Instagram: la compilation vede un tuffo in sincro misto con papà Giorgio, poi con la mamma, col marito Stefano.

Qual è la prova migliore?