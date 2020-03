Data l’emergenza coronavirus, la FINA, di comune accordo con il CIO e con il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, ha deciso di posticipare una serie di eventi per preservare la salute degli atleti. LA FINA World Cup di tuffi, in programma a Tokyo, dal 21 al 26 aprile 2020 e il torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di nuoto sincronizzato, il quale doveva svolgersi, a sua volta, a Tokyo dal 30 aprile al 3 maggio 2020, verranno posticipati a giugno. La data precisa, ad ogni modo, non è ancora stata stabilita.

Tra le altre misure adottate di recente dalla FINA, che ha assicurato ai suoi membri di star facendo il massimo per tutelare atleti, allenatori e funzionari, pur con il rischio di complicare il loro percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici, ci sono anche il rinvio delle FINA World Series tuffi di Londra e del Grand Prix FINA Diving di Kuala Lumpur. Il FINA Grand Prix tuffi di Singapore, invece, è stato cancellato.