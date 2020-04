E ora che cosa si fa? Questo è un quesito che tanti si stanno ponendo. Il Covid-19, protagonista indiscusso di queste ultime settimane in Italia e nel mondo, si è preso la scena e sapere quando tutto questo finirà è un bel rebus.

Oltre alla grave emergenza sanitaria in atto, tiene banco anche il futuro di quel che sarà quando si tornerà (lo si spera al più presto) alla normalità. Ecco che, in questo senso, i pensieri di Francesca Dallapé sono un po’ offuscati dalla grave criticità del Coronavirus. Di fatto lei e Tania Cagnotto sono assai dubbiose se partecipare o meno alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate come tutti sanno nel 2021.

Il prolungamento di un anno complica non poco l’obiettivo alle due azzurre, tornate a competere dopo il loro ritiro e la maternità e desiderose di centrare la qualificazione olimpica. Un target reso difficile da questo posticipo obbligato:

" Non c’è risposta a oggi, nel senso che sinceramente credo proprio non sia questo il momento adatto per prendere delle decisioni, anche perché lo spostamento è appena stato deciso e quindi affrettare la scelta potrebbe rivelarsi controproducente. Quello che posso dire è che non potrò farlo fino a quando tornerò ad allenarmi a pieno regime e solo a quel punto vedrò il da farsi, naturalmente tenendo conto anche del pensiero di Tania "

Queste le parole di Francesca Dallapé, intervistata da Tuttosport. L'azzurra comunque con estrema lucidità sottolinea come il rinvio fosse inevitabile date le circostanze e quindi resta da capire quali saranno le risposte della sua compagna e del proprio fisico:

" La forma c’era, mi sentivo sempre più sicura giorno dopo giorno e credo che il meglio dovesse ancora venire. Ora però è tutto cancellato e quindi nel caso si ripartirà da zero "

giandomenico.tiseo@oasport.it