Tuffi, Grand Prix Calgary 2019: Jennifer Abel vince dai tre metri

Prima giornata di finali a Calgary per la seconda tappa del Grand Prix 2019. Protagonisti i padroni di casa, che sono saliti sul gradino più alto del podio in tre delle cinque gare disputate. C’era grande attesa per la prova dei 3 metri femminili, con il Canada che ha potuto festeggiare la vittoria di Jennifer Abel e anche il terzo posto della connazionale Pamela Ware, con l’australiana Esther Qin in mezzo alla doppietta nordamericana.

Jennifer Abel si è imposta con il punteggio totale di 334.55 al termine di una finale dai punteggi non altissimi e che ha visto la canadese realizzare il suo massimo nel doppio e mezzo avanti con due avvitamenti (73.10). In seconda posizione, come detto, con 325.95 ha chiuso Esther Qin, autrice di una gara regolare (nessun tuffo sopra i 70 punti). Non è bastato un triplo e mezzo avanti da 74.40 (miglior tuffo di giornata) a Pamela Ware per andare oltre i 321.90 e la terza posizione.

Nell’altra gara individuale, quella della piattaforma maschile, c’è stato un dominio cinese con la doppietta firmata da Zewei Wang (485.80) e Bowen Huang (469.25), mentre il britannico Matthew Dixon ha chiuso al terzo posto con 427.15. Prova molto regolare per Wang, che ha trovato 88 punti con il triplo e mezzo ritornato. Spettacolari i primi due tuffi di Huang, entrambi sopra i 90 punti, ma il cinese si è giocato l’oro con i soli 58 punti con il tuffo dalla verticale.

Vittoria abbastanza netta nel sincro maschile dai tre metri per i canadesi Gagne/Imbeau-Dulac, che si sono imposti con 398.73 punti davanti ai britannici Harding/Houlden (384.39) e ai malesiani Tze/Yiwei (364.23). Primo posto per il Canada anche nella prova del sincro femminile dalla piattaforma (solo tre coppie in gara) con il successo firmato dal duo Benfeito/McKay (305.85) sulle messicane Sanchez/Estrella (281.04) e le britanniche Banks/Martin (240.54). Nel sincro misto dalla piattaforma, invece, vittoria per i cinesi Wang/Xu (321.54) davanti ai canadesi Zsombor-Murray/Benfeito (313.86) e ai cubani Aguirre/Garcia (Cub) 290.34.

Il riepilogo dei risultati

3m DONNE

1 Jennifer Abel (Can) 334.55

2 Esther Qin (Aus) 325.95

3 Pamela Ware (Can) 321.90

PIATTAFORMA UOMINI

1 Zewei Wang (Chn) 485.80

2 Bowen Huang (Chn) 469.25

3 Matthew Dixon (Gbr) 427.15

3m SINCRO UOMINI

1 Gagne/Imbeau-Dulac (Can) 398.73

2 Harding/Houlden (Gbr) 384.39

3 Tze/Yiwei (Mas) 364.23

PIATTAFORMA SINCRO DONNE

1 Benfeito/McKay (Can) 305.85

2 Sanchez/Estrella (Mex) 281.04

3 Banks/Martin (Gbr) 240.54

PIATTAFORMA SINCRO MISTO

1 Wang/Xu (Chn) 321.54

2 Zsombor-Murray/Benfeito (Can) 313.86

3 Aguirre/Garcia (Cub) 290.34