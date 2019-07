Tuffi grandi altezze: Adriana Jimenez comanda dopo i primi due round. Iffland solo 5a

Clamoroso colpo di scena nella gara femminile dei tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali di Gwangju. Dopo le prime due rotazioni in testa non c’è l’australiana Rhiannan Iffland e addirittura la campionessa in carica e dominatrice della stagione (non ha mai perso in Coppa del Mondo) si trova fuori dal podio virtuale.

A comandare la classifica è la messicana Adriana Jimenez con il punteggio totale di 148.20, grazie ad un secondo tuffo da 93.60 (il migliore della giornata). Alle sue spalle ci sono la britannica Jessica Macaulay (145.90) e l’americana Genevieve Bradley (144.00).

Per trovare in classifica Iffland bisogna scendere addirittura al quinto posto, visto che davanti a lei c’è anche la colombiana Maria Paula Quintero (138.70). L’australiana era in testa dopo l’obbligatorio, ma ha sbagliato il tuffo libero (triplo indietro carpiato con due avvitamenti), prendendo solo 66.50 con voti tra il 5 e il 5,5. Alla fine Iffland ha un punteggio totale di 132.95 ed è costretta clamorosamente ad inseguire.