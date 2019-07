Tuffi, Mondiali 2019: Jian vince la qualifica dalla piattaforma. Eliminati Verzotto e Giovannini

Il cinese Yang Jian si prende il primo round dalla piattaforma. Il tuffatore asiatico vince la qualifica nella gara dai dieci metri del Mondiale di Gwangju, chiudendo con un punteggio totale di 530.10. Una splendida gara quella di Yang Jian, impreziosita da uno strepitoso quadruplo e mezzo avanti da 100.45 e che può essere ulteriormente migliorato prima in semifinale e poi in finale.

Seconda posizione per il britannico Thomas Daley, che era rimasto al comando della classifica per quattro rotazioni. Alla fine Daley ha chiuso con 514.60, pagando un errore in entrata nel triplo e mezzo avanti con un avvitamento da 75.60. Al terzo posto si è classificato l’altro cinese Wang Han, che ha chiuso distante dal compagno di squadra con un punteggio totale di 503.20.

Nulla da fare per i due azzurri in gara. Per Maicol Verzotto e Riccardo Giovannini il compito era quasi impossibile ed entrambi sono stati eliminati. Verzotto ha chiuso al 24° posto con 346.20 al termine di una gara regolare senza eccessi in positivo e negativo; mentre Giovannini, alla sua prima gara individuale della carriera in un Mondiale, si è classificato al 34° posto con 319.30. Il giovane azzurro ha iniziato malissimo la gara con un doppio e mezzo rovesciato raggruppato da soli 25.20, per poi riprendersi e trovare anche un ottimo triplo e mezzo indietro raggruppato da 72.60.

foto: zhangjin_net/shutterstock