Tuffi, Mondiali 2019: Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci mancano la semifinale dai tre metri

A Gwangju, in Corea del Sud, nei Mondiali di tuffi, non raggiungono la semifinale Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, impegnati nella notte italiana nelle eliminatorie dal trampolino 3 metri, dove erano al via ben 57 atleti: gli azzurri non riescono a rientrare tra i migliori 18, con Marsaglia 23° e Tocci 30°. Il miglior punteggio è del cinese Xie Siyi, che sfiora i 500 punti, fermandosi a quota 499.15.

Il campione del mondo in carica chiude in testa questa prima prova dopo un lungo duello con il britannico Jack Laugher, già argento nel sincro da tre metri in questa rassegna alle spalle della coppia cinese. Laugher nelle ultime due rotazioni però si fa staccare e chiude a 485.50. In terza piazza, per la gioia del rumoroso pubblico di casa, il sudcoreano Woo Haram, che con 457.70, supera anche l’altro cinese in gara, Cao Yuan, campione olimpico in carica, che si ferma a 451.35.

Venendo alla gara degli azzurri, si spengono presto le ambizioni dei nostri rappresentanti: Tocci abbandona le sue velleità già alla seconda rotazione, mentre Lorenzo Marsaglia, dopo essere rientrato tra i primi 18 ad un terzo di gara, sbaglia nella terza serie e dice addio a qualsiasi possibilità di qualifica alla semifinale, che scatterà alle ore 8.30 italiane.

Di seguito l’elenco completo dei 18 semifinalisti e i punteggi dei due azzurri:

1 1 XIE Siyi People’s Republic of China CHN 499.15 Q

2 2 LAUGHER Jack Great Britain GBR 485.50 Q

3 3 WOO Haram Republic of Korea KOR 457.70 Q

4 4 CAO Yuan People’s Republic of China CHN 451.35 Q

5 5 SHLEIKHER Nikita Russian Federation RUS 436.30 Q

6 6 PACHECO MARRUFO Rommel Mexico MEX 427.30 Q

7 7 BOUDIA David United States of America USA 424.45 Q

8 8 HIXON Mike United States of America USA 423.05 Q

9 9 HAUSDING Patrick Germany GER 418.25 Q

10 10 DINGLEY Oliver Ireland IRL 417.95 Q

11 11 CARTER Matthew Australia AUS 416.35 Q

12 12 KUZNETSOV Evgenii Russian Federation RUS 416.10 Q

13 13 IMBEAU-DULAC Francois Canada CAN 409.30 Q

14 14 WOLFRAM Martin Germany GER 408.55 Q

15 15 RESTREPO GARCIA Daniel Colombia COL 404.95 Q

16 16 KOLODIY Oleg Ukraine UKR 402.75 Q

17 17 MORALES MENDOZA Sebastian Colombia COL 399.50 Q

18 18 QUINTERO DIAZ Rafael Puerto Rico PUR 396.70 Q

23 23 MARSAGLIA Lorenzo Italy ITA 379.00

30 30 TOCCI Giovanni Italy ITA 363.20

