La nottata (italiana) dei secondi posti. E che secondi posti. Brillano quelli di Elena Bertocchi dal trampolino 3 metri, dopo una splendida gara, e della coppia Verzotto-Batki dalla piattaforma 10 synchro misto. Tutto questo è avvenuto nella prima giornata di Finali durante la terza tappa del FINA Diving Grand Prix 2019, disputata ieri a Mission Viejo, in California. Oggi, domenica 14, gran chiusura.

Giornata lunga quella di sabato, con tante gare e molti azzurri impegnati su più fronti, come Noemi Batki e Chiara Pellacani, per esempio. Partiamo proprio dall’ultima fatica disputata dagli atleti, quella nel synchro misto dieci metri, che ha regalato un grande podio agli esperti Batki e Verzotto. Noemi, dopo il quarto posto con Pellacani nel sincro femminile, ha stretto i denti, superato la stanchezza per chiudere assieme al compagno di squadra con 282,60 punti sul secondo gradino del podio. Il triplo e mezzo ritornato raggruppato, da 69,12, ha fatto la differenza così come la quota 97,20 punti toccata dopo i due tuffi obbligatori, davvero ben eseguiti. Primo posto conquistato dal Messico (Sanchez-Balleza), con terzo posto agli Stati Uniti (team di teenager composto da McAfee e Weinrich). Solo quattro coppie presenti.

Ecco la prova dei due azzurri nel dettaglio:

Dive DD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Net Total Award Round Place 1 201B Back Dive Pike 10M 2.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.0 7.5 8.0 8.5 8.0 7.5 8.5 40.00 48.00 2 201B Back Dive Pike 10M 2 301B Reverse Dive Pike 10M 2.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 41.00 49.20 2 301B Reverse Dive Pike 10M 3 107B Forward 3 1/2 Somersault Pike 10M 3.0 4.5 4.5 5.0 4.5 7.0 6.0 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 31.00 55.80 4 107B Forward 3 1/2 Somersault Pike 10M 4 407C Inward 3 1/2 Somersault Tuck 10M 3.2 7.5 7.5 8.5 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 8.5 7.0 7.5 36.00 69.12 2 407C Inward 3 1/2 Somersault Tuck 10M 5 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 10M 3.2 4.5 5.0 5.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.0 6.0 31.50 60.48 3 5253B Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 10M Totals 179.50 282.60

Qui è possibile rivedere tutte le finali disputate sabato in California.

QUI PRESENTAZIONE E PROGRAMMA COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE

Domenica 14 aprile – ora italiana20.50 – 21.30: Finale sincro piattaforma uomini21.50 – 22.30: Finale sincro trampolino 3 metri donne (Elena Bertocchi-Chiara Pellacani)22.50 – 23.25: Finale trampolino 3 metri uomini23.35 – 00.05: Finale piattaforma donne (Noemi Batki)Lunedì 15 aprile – ora italiana00.25 – 01.05: Finale sincro trampolino 3 metri misto (Elena Bertocchi-Maicol Verzotto)

