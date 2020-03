10 film sportivi da (ri)vedere a casa per distogliere la mente dalle preoccupazioni

Parafrasando John Fitzegerald Kennedy chiediamoci cosa noi possiamo fare per il nostro Paese, nell'ora più buia che abbiamo mai conosciuto. Più che possiamo, dobbiamo a ogni costo restare a casa e riprogrammare le nostre vite in attesa che l'emergenza COVID-19 rientri: libri e film non risolveranno problemi ma di certo ci aiuteranno a occupare parte del nostro tempo nel modo più edificante possibile, distogliendo per un po' i nostri pensieri dall'allarmante attualità per proiettarci in una dimensione altra. E quando finalmente usciremo di casa senza permessi scritti potremo scambiarci pareri sul libro, il film o la serie tv che più di ogni altro ha cullato il nostro spirito.

"Diego Maradona", Asif Kapadia

Se con Amy ci ha regalato un ritratto commovente e delicato di una delle voci soul più rimpiante della storia della musica, con il documentario sul Pibe de Oro Kapadia ci racconta il rapporto sacro tra una città, Napoli, e il suo idolo. Il tratto distintivo di Diego Maradona è la potenza delle immagini, selezionate dall’archivio personale e inedito dell’argentino di oltre 500 ore. Quasi tre ore di anatomia di un calciatore-rockstar che alla fine si scopre solo. Come tutti noi. Imperdibile. (Matteo Zorzoli)

"All or Nothing - Manchester City: la stagione 2017-2018"

Una vera gemma all’interno del panorama dei docufilm sportivi: in 8 episodi viene minuziosamente raccontata la seconda stagione di Pep Guardiola alla guida del Manchester City. Un vero appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del calcio visto che nelle pieghe della vita di spogliatoio, del centro sportivo e famigliare dei citizen prende vita l’ultima rivoluzione sportiva della Premier League: il calcio geometrico e di possesso di Guardiola alla conquista dell’Inghilterra. (Francesco Balducci)

"Space Jam", Joe Pytka

In un momento in cui siamo tutti preoccupati, la cura migliore è ridere e sdrammatizzare. Con una buona dose d'autoironia in fondo lo fece anche Michael Jordan nei confronti della sua discutibile carriera nel baseball, ai tempi delle riprese di Space Jam. Grazie al rischio di un'invasione di alieni ladri di talento e supportato dai fantastici Looney Tunes, Jordan giocherà la partita di basket più bella della storia. In attesa dell'uscita nelle sale italiane del seguito con Lebron James nei panni del mattatore, vi consigliamo di rivedere questo intramontabile classico d'animazione. (Ilaria Bottura)

"Zona d'Ombra", Peter Landesman

Zona d'Ombra è un film che affonta lo spinoso tema della CTE, una patologia degenerativa che colpisce il cervello e sembra affliggere i giocatori di football americano, esposti dei violenti e ricorrenti colpi che sostengono durante le gare. Il protagonista, un dottore che scopre tale malattia e avvia una battaglia con la NFL, è interpretato da Will Smith. Da vedere. (Lorenzo Rigamonti)

"Sunderland 'Til I Die"

Nell'estate 2017, subito dopo la retrocessione dalla Premier League, Netflix volle sperimentare una docustory dal titolo Sunderland 'til I die che raccontasse dall'interno degli spogliatoi e dello staff tecnico e dirigenziale, l'immediato ritorno in Premier della squadra del nord inglese. Risultato? Disastrosa caduta immediata in League One in cui ancora oggi i biancorossi - dopo aver perso lo spareggio di Wembley della scorsa stagione contro il Charlton Athletic - lotta in zona playoff ma senza entusiasmare, dopo l'emorragia di soldi e investimenti. La squadra va male, la serie - invece - è stata seguitissima, tanto che proprio il 1° aprile uscirà la seconda stagione. Ci si può quindi mettere comodi sul divano e gustarsi entrambe i cicli di puntate! Per appassionati e non solo... (Stefano Fonsato)

"Jimmy Grimble", John Hay

La storia di Jimmy potrebbe rappresentare quella di ciascuno di noi durante l’adolescenza. Passione per il calcio, il primo amore, difficoltà coi bulli, la ricerca di se stessi e di un sogno da realizzare. Sullo sfondo la città di Manchester, dove la rivalità tra City e United inasprisce i rapporti tra i giovani e non solo. Altri tempi, certo, poiché il City rappresentava effettivamente la seconda squadra della città, ma Jimmy tifa proprio per quella, evidenziando ulteriormente la sua emarginazione, la sua voglia di distinguersi. Grazie anche a delle scarpette rovinate il protagonista imparerà a credere in se stesso a suon di gol e di magie per poter finalmente trovare la propria dimensione nella città di Manchester. Sponda City. (Alessandro Codina)

"The Program", Stephen Frears

Sicuramente uno dei migliori biopic sportivi in circolazione: attraverso questo film, Frears contribuisce alla decostruzione della figura di Lance Armostrong. L’ex sette volte vincitore del Tour de France viene smascherato in una feroce ricerca della verità dettata da anni di gloriosi successi, condizionati però dalla tetra pratica del doping. Si rivive alla perfezione l’ostinata rincorsa di David Walsh del Sunday Times alla giustizia e alla caduta dello sportivo senza macchia, capace addirittura di riuscire a sconfiggere il cancro. (Francesco Balducci)

"Once Brothers", Michael Tolajian

Compagni di squadra, amici, fratelli. Erano questo e molto altro Vlade Divac e Drazen Petrovic, due dei giocatori europei di basket più forti di ogni epoca. Serbo ortodosso il primo, croato cattolico il secondo, uniti dall'amore per quel gioco che li condurrà a vincere il mondiale sotto la bandiera della Yugoslavia nel 1990. Un paese in procinto di finire in mille pezzi, proprio come il rapporto tra i due, consumato dalla guerra in atto tra i rispettivi popoli e che non tornerà più lo stesso. Questo documentario firmato Michael Tolajian ripercorre la carriera di due giocatori iconici e del legame che c'è stato tra loro, con un narratore d'eccezione: lo stesso Divac. Un concentrato di gioie e dolori, esultanze e conflitti, vita e morte. Quella che coglierà Petrovic in un beffardo incidente d'auto, ad appena 28 anni. Commovente e didattico allo stesso tempo, dove lo sport è solo uno degli aspetti in gioco. (Marco Castro)

"Il maledetto United", Tom Hooper

Tratto da un romanzo di David Peace, Il Maledetto United è un film di assoluto culto tra gli appassionati di calcio, non solo d'Oltremanica. I fari sono puntati sul mitologico Brian Clough ma attenzione attenzione: non si parla dell'epopea del Nottingham Forrest bensì dei 44 giorni maledetti (per l'appunto) della sua fallimentare legislatura in seno al Leeds United. Accecato da un'ambizione spasmodica, il ciarliero allenatore figlio del Nord Inghilterra cede al richiamo degli acerrimi rivali, la squadra per anni allenata dall'odiato Don Revie: sarà un disastro colossale, ma da quelle ceneri nascerà il progetto Nottingham Forest. Ottimamente recitato, sorretto da una sontuosa colonna sonora glam/rock e sceneggiato da mister "Rush" Peter Morgan: da tali ingredienti non poteva che zampillare un cult da rivedere a rotazione continua. (Paolo Pegoraro)

"Courtside Countdown", Federico Buffa

Ok, non è un vero e proprio film o documentario, ma una raccolta delle Top 10 di Courtside Countdown dell'inizio degli anni 2000 commentate dalla voce inconfondibile di Federico Buffa. Un salto nella NBA di inizio millennio, quando le difese erano durissime e le schiacciate gesti tecnici e atletici di straordinaria difficoltà e spettacolarità. Un modo per rivedere, con ammirazione e sorriso, le grandi superstar dello scorso decennio nel loro momento migliore: Vince Carter, Kobe Bryant, Tracy McGrady, Kevin Garnett, Jason Kidd, Allen Iverson... Buon divertimento e attenzione alla lacrimuccia di commozione! (Daniele Fantini)