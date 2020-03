Il Coronavirus sta mettendo in ginocchi l’Italia. Senza voler entrare nel merito delle decisioni prese, gli effetti del rischio di contagio si stanno propagando non solo nell’area sanitaria, che sarebbe prettamente quella di competenza di un’epidemia, ma in tutti gli altri settori. Già nei giorni scorsi si è parlato di come l’economia nostrana stia arrancando, con il turismo falcidiato dalle cancellazioni delle prenotazioni, il commercio che sta sprofondando nel baratro e le aziende che devono fare di necessità virtù, tra quelle che possono avvalersi di uno smartworking massivo, ma a produzione ridotta, e quelle che si devono fermare.

Lo stop da Coronavirus influisce su tutti i settori

Gli effetti ad ampio raggio si sono visti anche in altri ambiti: una volta proibite le aggregazioni di più persone per ridurre la possibilità di contagio, è stato spostato il Salone del Mobile (e il relativo Fuorisalone), fiore all’occhiello degli eventi organizzati a Milano, ma anche il polo fieristico di Bologna, per esempio, pur essendo una delle eccellenze espositive nazionali, ha visto rinvii illustri come l’internazionale e gettonatissimo Cosmoprof (la fiera del cosmetico), ma anche di una realtà più di nicchia, ma altrettanto importante per gli operatori del settore, come il Tanexpo (l’Esposizione Internazionale di Arte Funeraria). Questi sono solo alcuni – lacunosi – esempi per dipingere il quadro generale, prima di entrare nello specifico dello sport.

Gli effetti più eclatanti sullo sport

Per quanto riguarda il mondo dello sport, i primi effetti eclatanti si sono già toccati con mano: il calcio ha visto rivoluzioni continue con le partite sospese, le gare a porte chiuse e la ridefinizione del calendario di Serie A; la MotoGP non disputerà questo weekend l’ouverture con il GP del Qatar, nella Formula 1 è stato spostato il GP di Shanghai, nello sci alpino è stata cancellata la tappa in Cina che avrebbe fatto da test per la nuova pista olimpica di Pechino 2022, nel ciclismo è già stata annullata la Strade Bianche e sono a rischio Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico... E via dicendo, perché questi sono solo alcuni dei provvedimenti presi: qualcuno dipende da decisioni interne italiane in conseguenza delle varie disposizioni governative, altri invece sono di interesse internazionale. Ma sono solo la punta dell’iceberg, quella visibile alle masse e che invece è soltanto una minima parte di ciò che sta accadendo davvero, e che va a intaccare la vita e le attività di moltissime famiglie italiane.

Pallavolo, Piacenza è la prima a capitolare: l’inesorabile effetto domino del Coronavirus

Come tutti sanno, dopo l’ultimo discorso del Primo Ministro Giuseppe Conte, le scuole resteranno chiuse almeno fino al 15 marzo, fino a nuovo ordine. Anche gli oratori sono chiusi. E questo che ha a che fare con lo sport? A prima vista nulla, ma in realtà tantissimo: molte delle società sportive sul territorio nazionale (e soprattutto nelle grandi città) si appoggiano alle strutture scolastiche od oratoriane per poter svolgere le proprie attività. L’impossibilità di allenarsi e di disputare partite (di calcio, pallacanestro e pallavolo in primis) sta ritardando lo svolgimento di tutti i campionati dilettantistici e in particolare di quelli giovanili, quelli cui partecipano i nostri bimbi, in sostanza. Ciò comporterà (o comporterebbe) un accavallamento indicibile delle partite da recuperare nel momento in cui la situazione si sbloccasse, portando le società a fare i salti mortali per incastrare i vari turni di campionato.

Ed è per questo motivo che il comitato provinciale FIPAV di Piacenza ha capitolato e ha cancellato tutti i campionati giovanili.

" Per il territorio piacentino i campionati giovanili sono da considerare terminati, vista l’impossibilità di portarli a termine regolarmente, supportati anche dalle indicazioni che ci sono pervenute dalla maggioranza delle società "

Inoltre, ci sarebbe la proposta di cristallizzare la composizione dei campionati di Serie D e C (anche loro fermi) sospendendo le società dalla partecipazione e reinserendole nell’organico così come sono nel 2020-2021 (e questo ovviamente avrebbe effetti anche sulla Prima Divisione e così via). Questo sarebbe necessario anche perché, a quanto pare, alcune società di zone non a rischio avrebbero rifiutato le trasferte nelle zone considerate ora pericolose.

E mentre a Milano è stata rinviata la Stramilano, corsa storica prrofessionistica e dilettantistica, non si può fare a meno di chiedersi quanto accaduto nella pallavolo a Piacenza tarderà a verificarsi anche in realtà come il capoluogo lombardo, e per tutti gli sport, non solo la pallavolo: Piacenza, infatti, è stata solo la prima, ma per come si sta evolvendo la situazione sembra inevitabile che si scateni un dilagante effetto domino che vada a diramarsi in tutti gli ambienti di questa matrice e su tutto il territorio interessato da questa quarantena, con ripercussioni inevitabili a livello nazionale. Perché difficilmente gli altri comitati saranno così fortunati, una volta passata la tempesta, da avere i mezzi (o le strutture) per venire incontro a tante società che spesso, a livelli giovanili, hanno così pochi fondi da poter sopravvivere grazie all’impagabile apporto del volontariato, con dirigenti e allenatori che si mettono a disposizione senza compenso. Non percepire denaro è una scelta possibile, creare spazi e tempo dove non ci sono, però, è una scelta impossibile e non resta che attendere se le organizzazioni locali riusciranno a trovare una soluzione organizzativa fattibile o se dovranno tristemente seguire il modello di Piacenza (purtroppo a scapito dei nostri giovani, che non potranno praticare sport nella maniera ottimale).