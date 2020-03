Anche lo sport statunitense si prepara al Coronavirus: limitato l'accesso agli spogliatoi

Lo sport statunitense comincia a prendere provvedimenti per limitare la diffusione del Coronavirus. Il 9 marzo è arrivato un comunicato congiunto delle 4 maggiori leghe sportive a stelle e strisce in attività, ovvero NBA (basket), MLB (baseball), NHL (hockey su ghiaccio) e MLS (calcio). In questo annuncio si leggono le prime misure precauzionali che tendono a imporre distanza tra gli addetti ai lavori, sotto forma di divieti di accesso agli spogliatoi imposti a stampa e altri intermediari. A giocatori e personale è inoltre richiesto di mantenere una distanza di circa 2 metri l'uno dall'altro.

Dal comunicato:

" Dopo consulto con esperti di salute pubblica, e visti i problemi che possono essere associati al contatto ravvicinato nel pre e post patita - si legge nel comunicato di Nba, Mlb, Mls e Nhl -, l’accesso agli spogliatoi viene ridotto ai soli giocatori, impiegati della squadra e dell’arena fino a nuovo avviso. L’accesso per i giornalisti sarà mantenuto al di fuori dello spogliatoio e nelle sale interviste. Questi cambiamenti temporanei entreranno in vigore a partire da partite e allenamenti del 10 marzo. Continueremo a monitorare la situazione facendo i passi necessari per mantenere un ambiente sicuro. "

Il traffico negli spogliatoi, con giornalisti che assediano i giocatori di domande e microfoni nei pre e post partita è sempre stata la tradizione negli sport americani; questo freno imposto dalle leghe sportive può essere interpretato come un provvedimento di partenza, siccome il COVID-19 finora ha fatto registrare 700 contagiati e 26 morti negli Stati Uniti, con diversi stati che hanno già dichiarato lo stato d’emergenza. Tuttavia, al momento, non sono stati imposte sospensioni di partite o gare a porte chiuse.