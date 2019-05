BeAPlayer: Eurosport alla ricerca dei telecronisti del futuro

Il tuo sogno di una vita è quello di diventare un telecronista sportivo? Hai meno di 30 anni? Sei malato di sport a 360 gradi? Segui Eurosport e ti piace il nostro modo di raccontare i principali eventi sportivi? Ecco, allora forse anche noi stiamo cercando te...

30 anni e non sentirli

In occasione del trentesimo anniversario di Eurosport, cerchiamo nuovi giovani talenti che si mettano alla prova come telecronisti. Se sei appassionato di sport, sei nato dopo il 1989, e magari hai già esperienza con la TV e la radio, puoi mandare il curriculum vitae, con in allegato preferibilmente un video di simulazione di una telecronaca e potresti presto realizzare il tuo sogno.

#BeAPlayer: ecco cosa fare

Prima di tutto stiamo cercando nuove voci nate dopo il 1989, appassionate di sport e con grande motivazioni. Se ti senti pronto a diventare tu il protagonista, inviaci un cv con allegato anche un video/audio (basta anche un mp3 di al massimo 2-3 minuti) con una tua prova di telecronaca (non importa di quale sport, ovviamente però meglio se della 'famiglia' Eurosport) a questo indirizzo: beaplayer@eurosport.com

Quindi, accetti la sfida?