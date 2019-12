Benvenuti in Marocco: una destinazione sportiva di prima scelta

È il momento ideale per fuggire verso paesi soleggiati. Quale migliore destinazione se non il Marocco? Uno tra i luoghi più turistici dell'Africa con oltre 12,3 milioni di turisti nel 2018, è un paese che offre tutto per mettere i turisti nelle migliori condizioni. La Società Turistica del Marocco (SMIT) si impegna (dalla sua fondazione nel 2007) a sviluppare le infrastrutture in un paese che presenta molte risorse ideali per un gran numero di turisti: il suo clima, senza dubbio, la sua stabilità economica e geopolitica, cosi come la varietà dei suoi paesaggi (montagne, deserti, spiagge), che permettono anche la pratica di diverse attività sportive. Se c'è chi va in Marocco per godersi l'ambiente e la diversità dei paesaggi, è altrettanto possibile permettersi anche un viaggio un po' più “fisico” in giro per il paese. Ecco un piccolo tour dei posti migliori per dedicarsi alla pratica di golf, kitesurf, polo e anche equitazione.

Giocare a golf come un professionista a Rabat

Lo scorso aprile, Me Mustapha Zine, vice presidente dell'associazione del Torneo Hassan-II, ha spiegato al Point che il Marocco possiede ''un'autentica tradizione nel mondo del golf''. Difficile dargli torto vista l'ampia gamma di spazi verdi presenti nel paese per giocare con la piccola pallina bianca. Ma in questa lunga lista, un nome emerge in modo particolare: quello del Royal Golf Dar Es Salam di Rabat. Un nome che, ovviamente, non è sconosciuto agli amanti del golf.

Costruito durante il regno del defunto re Hassan II e disegnato da Robert Trent Jones Sr., questo campo da golf situato a quindici minuti in macchina dal centro della capitale Rabat, accoglie da decenni le tappe dei circuiti professionali dell'European Tour (Trofeo Hassan II) e del Ladies European Tour (coppa Lalla Meryem). Nel mezzo di una foresta di querce di sughero, in un campo di 440 ettari, sono accessibili tre itinerari (rosso, blu e verde), oltre a un'area di allenamento (la pratica) d'alto livello, sia coperta che scoperta. Abbastanza per fare del Royal Golf Dar Es Salam il punto di riferimento in materia in un paese che conta di continuare a sviluppare la pratica del golf.

Volare con il kitesurf a Dakhla

Il kitesurf è una disciplina spettacolare che gli amanti delle sensazioni forti possono praticare in un posto eccezionale in Marocco: Dakhla. Questa città situata nella regione del Sahara Occidentale nel sud del paese, sulla costa Atlantica, è considerata come un paradiso per chi pratica kitesurf. Raggiungibile in aereo, Dakhla accoglie negli ultimi anni una delle tappe della Coppa del Mondo di kitesurf, a conferma della qualità delle sue infrastrutture e delle sue condizioni climatiche perfette per la maggior parte dell'anno: venti costanti, bel tempo e acqua a una temperatura piacevole.

Come spiega lo SMIT sul suo sito ufficiale, l'Ecoresort di Dakhla, situato a circa 30 minuti in macchina dall'aeroporto, propone alloggi di qualità e permette di dedicarsi alla pratica di diverse attività nautiche: chiaramente kitesurf (per principianti o esperti), ma anche surf, paddle o windsurf. Da preferire il periodo tra maggio e settembre se volete godervi le onde nelle migliori condizioni nella laguna di Dakhla, anche se ciò è possibile senza dubbio durante tutto l'anno.

A cavallo a El Jadida

Situata a poco meno di 100 chilometri a nord di Marrakech, la città di El Jadida è considerata patrimonio mondiale dell'Unesco. Città fortificata costruita dai portoghesi all'inizio del XVI secolo, vanta una situazione geografica perfetta sulla costa atlantica. Dal 2008, accoglie ogni anno il più grande salone equestre del continente: è quindi la città ideale per dedicarsi alla pratica dell'equitazione.

Il Marocco è diventato una destinazione privilegiata per gli amanti delle escursioni a cavallo, che possono scoprire le ricchezze del paese e la bellezza dei suoi paesaggi al trotto o al galoppo. A El Jadida, il lussuoso Mazagan Beach Resort offre molte attività equestri: passeggiate a cavallo (oppure con i pony per i bambini) sulla spiaggia, corsi di equitazione... Il modo per andare a cavallo nelle migliori condizioni.

Provare il polo a Marrakech

Il Marocco è una terra di tradizione equestre. È quindi molto naturale che il polo abbia trovato posto nel Regno. Gli appassionati di questo sport troveranno soddisfazione nella zona di Marrakech poiché a una ventina di minuti in macchina dal centro della città più turistica del paese si trova il Polo Club Jnan Amar. Su un'area che si estende per 50 ettari, si trovano due campi di polo, che hanno accolto molte competizioni internazionali gli ultimi anni come il «Patron's Tour» o il British Polo Day. L'accademia propone anche corsi per tutti i livelli. Perfetto per motivarsi a prendere la mazza e provare qualche colpo.