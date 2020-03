Bernardeschi, Insigne e i #DistantiMaUniti: lo sport si mobilita per il Coronavirus

Lo sport attutisce e regala spensieratezza in ogni campo. Lo abbiamo visto con l’Atalanta a Valencia in Champions League, la vittoria e il passaggio di turno come “cura” per i bergamaschi bloccati in città, una delle zone più colpite d’Italia, che hanno gioito con la Dea al suono di “Mola Mia”.

Il calcio e tutto lo sport che si muove per il prossimo, per tutti i tifosi che fino ad un mese fa riempivano gli stadi e i palazzetti. Oggi dunque sono i giocatori e le squadre che si mettono dall’altro lato: tifano, incitano e donano.

Lo ha fatto l’Inter, il Milan, il Parma tante squadre di Serie A e non, il mondo del calcio sì ma anche tutti gli altri sport o le personalità che lo rendono grande. Basti guardare il signor Giorgio Armani che ha donato 1 milione 250 mila euro al Sacco, al San Raffaele e all’istituto dei tumori di Milano. Tanto stanno facendo anche gli stessi giocatori che si sono mossi in prima persona per donazioni a Ospedali e reparti di terapia intensiva.

L’ultimo in ordine cronologico è Federico Bernardeschi che ha lanciato una campagna di raccolta fondi per l’Humanitas Gradenigo di Torino.

" Le donazioni ricevute contribuiranno all’attivazione di nuovi posti letto di terapia sub-intensiva, in particolare con l’acquisto di ventilatori portatili, monitor e altre attrezzature necessarie "

In giornata, tra le notizie riguardanti il giocatore della Juventus anche la sua “quarantena” volontaria.

“Noi scenderemo in campo, ancora, per provare a distrarvi un po’, regalandovi qualche ora di spettacolo. Sappiate che noi siamo controllati, anche se è ovvio non privi di rischi e ho deciso per questo di andare in ritiro domani anche per tutelare la mia famiglia e, in generale, limitare al massimo le possibilità che accada qualcosa”. La sua petizione, su GoFundMe, ha superato i 50.000 euro nelle prime 19 ore.

Insigne, Bagnaia e tutti gli altri

Non solo Bernardeschi: in tanti hanno seguito l'esempio, da Lorenzo Insigne, che su Instagram ha pubblicato Iban e codice Swift per la donazione per aiutare aiutare il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli. Pecco Bagnaia, pilota MotoGP, ha avviato assieme al suo fan club una raccolta fondi destinata alla Città della Salute di Torino; e poi tutti quegli sportivi che si sono riuniti sotto l'hashtag #DistantiMaUniti. Il mondo dello sport è sceso in campo per affrontare l'emergenza Coronavirus.