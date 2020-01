Cinque Stati per cinque sport: ecco dove gli USA fanno scuola

Il basket nel Massachusetts

Fatto: Il Massachusetts è considerato la casa del basket. Nel dicembre del 1891 James Naismith, insegnante di educazione fisica, mise dei cestini da pesca nella sua palestra di Springfield per mantenere attivi i suoi studenti durante i lunghi inverni.

Questa idea è all'origine della nascita del basket, che circa 128 anni dopo è tra gli sport più popolari al mondo.

E dopo essere stato la sede dell'invenzione di questo sport, il Massachusetts ha continuato a svolgere un ruolo chiave nella sua crescita. La Basketball Hall of Fame attira visitatori a Springfield e molti vanno in questo Stato per vedere i Boston Celtics, una delle otto squadre originarie della National Basketball Association.

Con 17 campionati NBA vinti, i Celtics sono la squadra di basket di maggior successo negli Stati Uniti, un record che rende orgoglioso uno Stato non solo legato allo sport, ma anche abituato a vincere.

Ciò è evidente anche al di là dei Celtics, con i Boston Red Sox vincitori di nove titoli Word Series di baseball, i Boston Bruins titolari di sei Stanley Cup nell'hockey e i New England Patriots, con un record di sei Super Bowls nel football americano.

Visitare il Massachusetts è come fare un pellegrinaggio sportivo per vedere il meglio che gli Stati Uniti hanno da offrire.

James Naismith, le 13 regole fondamentali del basket (Ap/LaPresse)LaPresse

Fare arrampicata nel Wyoming

Cosa ottieni quando sei il decimo Stato più grande per area, ma il più piccolo per quanto riguarda la popolazione?

Beh, un sacco di spazio per attività avventurose.

Il Wyoming è come un grande parco giochi per scalatori. Con catene montuose sparse in tutto lo Stato, non mancano le vette da esplorare e ovviamente anche diversi modi per chi cerca il brivido nel raggiungerle.

L'International Climbers' Festival parte per il Wyoming ogni luglio; Lander Area organizza l'evento che celebra l'arrampicata nella comunità globale.

Chi fa arrampicata può anche rimanere giorni nelle Ten Sleep, paradiso calcareo per gli scalatori sportivi, o nelle crepe della Devil’s Tower, una splendida collina fatta di roccia ignea che si trova a circa 264 metri di altezza.

Se ciò non bastasse, ci sono anche le montagne alpine del Grand Teton National Park. Potresti facilmente pensare di essere in Svizzera o in Nuova Zelanda, quando in realtà ti stai crogiolando e arrampicandoti lungo la splendida catena montuosa del Wyoming nord-orientale.

Video - Brand USA: praticare l'arrampicata in Wyoming 00:30

Baseball in Iowa

"Se lo costruisci, verrà."

Sono queste le parole del classico film del 1989, "Field of Dreams", in cui un contadino dell'Iowa è spinto da una voce a costruire un diamante da baseball sul suo terreno prima che fantasmi di leggende del baseball vi si rechino per giocare.

L'iconico film sportivo è stato nominato per tre premi Oscar, tra cui quello per il miglior film, e da allora ha di fatto costretto gli appassionati a visitare il sito di Dyersville, Iowa, a un'ora di auto a nord-est di Cedar Rapids.

Tale è l'impatto che "Field of Dreams" ha avuto sul baseball e sulla cultura americana che la Major League Baseball ha annunciato che i New York Yankees e i Chicago White Sox giocheranno sul sito di Dyersville nell'agosto 2020.

"'Field of Dreams' è una storia di baseball che ha colpito generazioni, costruita su un profondo amore per il gioco che trascende anche le circostanze più impossibili", ha dichiarato il presidente dei White Sox Jerry Reinsdorf.

"Regista e produttori hanno raccontato una bellissima storia che risuona fino ai giorni nostri. È un onore incredibile per i White Sox essere la squadra di casa contro gli Yankees in un ambiente speciale che catturerà l'immaginazione di tutti, proprio come accade nel film."

"Sembra molto appropriato che trent'anni dopo l'uscita del film, la MLB costruirà un campo da baseball in un campo di grano dell'Iowa, dove verremo a giocare una partita che gli appassionati di baseball potranno conservare tra i propri ricordi per decenni".

Video - Brand USA: praticare il baseball nello Iowa 00:30

Fare surf in California

Se hai circa 1448 km di costa che si estende lungo l'Oceano Pacifico, ha senso metterlo a frutto.

I californiani fanno proprio questo e scacciano i propri problemi cavalcando le onde, fino a quando il sole tramonta oltre il mare.

Per molti il surf è un modo di vivere. Ma è anche un passatempo, la scusa perfetta per sfuggire dalle vivaci città di Los Angeles, San Diego o San Francisco.

Come puoi immaginare, circa 1448 km di costa significano molte zone perfette per il surf.

La spiaggia di Windansea a La Jolla permette di fare surf tutto l'anno, con onde che arrivano fino a 3 metri. Il molo di Huntington Beach, poi, porta il marchio Surf City USA, un comodo soprannome per un luogo che sfida i surfisti di tutto il mondo.

Video - Cane e padrone: quando la passione per il surf è in comune, la Dog Surf-A-Thon torna in California 00:47

Tennis in Ohio

L'Ohio è una zona centrale per il tennis ed è lo è stata per 120 anni.

Gli appassionati arrivano a migliaia ogni anno per partecipare al Cincinnati Masters.

È il più antico torneo di tennis negli Stati Uniti ancora giocato nella sua città originale: i migliori giocatori del mondo si recano in città ogni anno per parteciparvi.

L'evento su campo di terra battuta è uno dei nove tornei Masters 1000 nel tour ATP maschile, mentre è uno dei cinque titoli Premier 5 del WTA Tour femminile, in entrambi i casi un livello inferiore rispetto ai Grand Slam.

Il torneo ha aiutato lo sport del tennis a prosperare in Ohio: il club olimpico di tennis indoor di Columbus è tra le location che ospitano lezioni di tennis e tornei per tutte le età.