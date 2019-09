Arriva una buona notizia per lo sport italiano: la Camera ha approvato definitivamente i 60 milioni di euro in più di contributi statali per Federazioni e organismi sportivi. Un provvedimento che era stato deciso lo scorso luglio e che viene ora messo in atto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il 90% di questa quota andrà alle Federazioni mentre la restante parte dovrebbe andare agli altri enti sportivi e a finanziare investimenti per lo sport nelle scuole.

Sul tavolo c’è anche la possibilità che in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 venga effettuato uno spostamento dei fondi verso gli sport più coinvolti nella prossima rassegna a cinque cerchi. Questo piano andrebbe a ridisegnare i precedenti criteri di distribuzione, che andrebbero invece a prediligere calcio, nuoto e atletica, che otterrebbero in quel caso rispettivamente circa 40, 9 e 8 milioni.

Restando in tema di politica sportiva, il neo ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha incontrato diversi presidenti federali (calcio, nuoto e tennis) e oggi volerà a Doha per i Mondiali di atletica. Inoltre Spadafora sta cercando di avere un ruolo di mediazione nella querelle tra Coni e Sport e Salute, con l’auspicio che la questione si stabilizzi nel breve periodo.

alessandro.farina@oasport.it