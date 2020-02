Coronavirus, Malagò: "Sport si fermi nelle zone a rischio". 88 i match rinviati in Lombardia

I casi di coronavirus che si stanno moltiplicando in Italia inevitabilmente tengono in allerta anche il mondo dello sport italiano. Lo si evince anche dal monito del presidente del Coni, Giovanni Malagò che, a margine di un evento a Brunello di Montalcino (provincia di Siena), ha spiegato come l’allerta sia massima e i contatti con le autorità governative e le amministrazioni locali sono costanti:

" Se c'è una manifestazione dove si verifica uno di questi casi, lì lo sport si deve fermare. Sono in contatto con le autorità che hanno la responsabilità, il diritto e dovere di prendere iniziative e precauzioni. Se ci sono autorità governative e rappresentanze locali che faranno ordinanze per la sicurezza dei cittadini, lo sport si deve immediatamente adeguare. Per quanto riguarda le competizioni sportive al momento sono tutte confermate, a meno che non ci siano ordinanze delle autorità che hanno vietato non la competizione sportiva ma tutto quanto. "

Salgono a 88 i rinvii di match di calcio in Lombardia

A seguito del primo caso di Coronavirus, ufficializzato nella notte, in provincia di Cremona (a Sesto Cremonese) e del provvidimento del sindaco di sospendere tutte le manifestazioni sportive la Lega B ha comunicato, d’accordo con le due società, il rinvio a data da destinarsi della gara di Primavera 2 fra Cremonese e Brescia in programma al centro sportivo Arvedi oggi, sabato 22 febbraio, alle ore 14,30, “a causa dell’emergenza sanitaria in seguito a contagi per Coronavirus che sta coinvolgendo il cremonese, che ha portato anche alla chiusura per ordinanza del sindaco delle scuole di ogni ordine e grado nel comune capoluogo”. Il Comitato Regionale Lnd della Lombardia ha deciso di rinviare altre partite previste nel weekend "a causa della criticità determinata dal Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e del cremonese le società provenienti dallo stesso territorio". Gli incontri riguardano le categorie Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e le giovanili, maschili e femminili. In totale sono saliti a 88 gli incontri rinviati a data da destinarsi. Il Comitato ha specificato che nel pomeriggio pubblicherà un ulteriore aggiornamento.

Pallavolo, sospesi i campionati B maschile e B2 femminile

La federazione italiana di pallavolo ha deciso la sospensione anche dei campionati di serie B maschile, girone C, e serie B2 femminile, gironi D ed E, della giornata in programma oggi e domani e che sarà recuperata a data da destinarsi, in conseguenza degli ulteriori sviluppi della situazione relativa al coronavirus, con particolare riferimento alla zona del Veneto e della provincia di Padova, Ieri erano state rinviate partite dei gironi A e B di serie B maschile, dei gironi A, B della serie B1 femminile e dei gironi B e C della B2 femminile, comprendenti zone della Lombardia e dell'Emilia Romagna. La Fipav invita poi "il Comitato Regionale e i Comitati territoriali del Veneto (in modo particolare del territorio di Padova), così come le Leghe di Serie A maschile e femminile di voler prendere analoghi provvedimenti, a salvaguardia della salute comune".