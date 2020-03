Cosa fai per allenarti quando non puoi fare allenamento? Parola ai talent di Eurosport

Wladimir Belli, ciclismo

Il ciclismo è fatica, sacrificio e sofferenza. Soprattutto sofferenza visto che non possiamo uscire. Ci sono 3 attività:

Mantenere la nostra condizione muscolare facendo un pò di rulli. Non facciamo più di 50’, altrimenti diventa controproducente perché andiamo a perdere elettroliti. Possiamo strutturare così l’allenamento: 10’ di riscaldamento partendo con un wattaggio basso, dopo 10’ quando saremo nella Z2 (zona di allenamento cardiaco/potenza per lungo periodo), possiamo fare esercizi come 30” con il 50x11, 30” con il 50x12, saliamo piano piano fino al 17 e torniamo a scendere all’11, salire fino al 17 e così via.

Dopo i rulli: doccia, pigiama, tuta, davanti alla tv curiamo lo stretching che spesso nel ciclismo non è considerato abbastanza

Esercizi di Core: esercizi statici per migliorare l’addome, dorso e tutta la parte superiore del corpo.

Valentina Marchei, pattinaggio

Mobilità, elasticità e forza sono 3 delle abilità che se ben allenate possono fare la differenza nella mia disciplina, il pattinaggio su ghiaccio.

In questi giorni di “quarantena” è importante dare continuità al lavoro con esercizi che mantengano un buon tono muscolare così da prevenire fastidi quando le attività sportive torneranno alla normalità.

Consigli semplici e pratici, ma non troppo specifici, realizzabili ovunque ( cucina, sala, corridoio…)

Jacopo Lo Monaco, tennis

Per quel che riguarda il tennis nello specifico: ho un manubrio da 5kg con cui faccio diverse esercizi tra i quali simulo il dritto e il rovescio.

Inoltre, seguo alcuni programmi cardio e di mobilità grazie a qualche app sul mio smartphone. Un esempio? Provate a fare 20 piegamenti, 20 burpee, 20 squat. Poi 15, 10 e 5. Pensavo di svenire...

I segreti del rovescio di Wawrinka:

Ilenia Lazzaro, ciclocross

L’atleta amatore o master è già - di sua natura - dotato di un buon spirito di adattamento. Ogni giorno deve far combaciare il lavoro e la famiglia con la passione per le due ruote.

Ricordatevi che la testa fa tanto: tutti noi abbiamo avuto un momento no, e sicuramente ne siamo usciti. Ripensare che è solo un momento di passaggio, e adattarsi senza troppo stress ci aiuterà. Evito di fare più di 1h30 di rulli. Anche gli atleti Elite di solito fanno due sessioni, una alla mattina e una alla sera. A me, ne basta una al momento di sessione :)

Qui di seguito alcuni spunti e consigli che mi sono sempre stati utili

Programmare dei circuiti di lavoro funzionale in casa utilizzando strumenti facili da reperire come TRX, pedane propriocettive, fitball ed elastici. A fine sessione possiamo inserire un po’ di rulli per defaticare e trasformare il lavoro eseguito a secco;

Riprodurre le ripetute che siamo soliti fare all’esterno sui rulli, aiutandoci con alcune nuove piattaforme multimediali che rendono l’allenamento meno noioso e più proficuo.

Ricordarsi che siamo tutti nella stessa situazione. Non ci saranno competizioni per un po’ e quindi è inutile stressare corpo (e mente soprattutto) inutilmente. Manteniamoci in forma in casa ed evitiamo rischi inutili.

Zoran Filicic, sport invernali e crossfit

Negli ultimi anni, il Crossfit è la mia attività fisica principale sia come allenamento che come allenatore. Crossfit è un allenamento funzionale ad alta intensità e costantemente variato e proprio per le sua caratteristiche, si presta ad un adattamento a qualsiasi condizione: al posto dei salti si possono utilizzare le scale, al posto dei pesi, delle bottiglie di acqua (1 litro e mezzo = 1 kg e mezzo), al posto delle trazioni alla sbarra si possono fare le trazioni al tavolo ma non SOPRA il tavolo imbandito, magari attaccandovi con le mani sotto e poi facendo le trazioni.

Non mi dilungo, vi do soltanto un paio di dritte:

Non vi fidate delle App che pubblicizzano cose del tipo “addominali perfetti in quattro settimane con cinque minuti al giorno”, l’attività fisica si crea e solidifica nel tempo, con 5’ non si fa nulla.

Basta un’ora 5 volte alla settimana. 5 volte e non tutti i giorni perché anche il riposo è importante.

Alimentazione, alimentazione e ancora alimentazione. Non vi dico di stravolgere la vostra dieta ma adesso è importante mantenere un’alimentazione equilibrata (e dribblare i dolci che mia moglie sforna giornalmente)

Occasioni. Trasformiamo quello che stiamo vivendo in un’occasione. Occasione di allenarci col nostro partner, con i nostri figli, occasione per fare attività per le quali solitamente non c’è tempo. Personalmente più che allenarmi duramente come al solito, io ne approfitto per dedicarmi ad aspetti paralleli ed integrativi: ho ricominciato a fare yoga la mattina, la sera concludo la giornata con una serie di esercizi di mobilità. Lo posso fare approfittando del mio stato di forma, ognuno deve valutare il proprio.

In poche parole, la Quarantena è: Puzzle, Alimentazione, Fantasia, Occasione, Sorriso (soprattutto Puzzle, eh, ormai conosco i pezzi a memoria)

Seguite i consigli dei nostri talent allenatevi e non mollate! Seguendo le direttive, presto tornerà la normalità, ripartiranno anche i campionati e le competizioni sportive ma… non sono questi i campionati importanti, siete VOI, come dice il nostro Zoran! Lo sport di tutti, tutti i giorni, è questo che fa grande una nazione nello sport, facciamone parte!