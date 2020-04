Prosegue la caccia al miglior atleta italiano di tutti i tempi. Gli ottavi di finale sono andati in archivio e abbiamo il quadro completo degli otto campionissimi che si giocheranno il passaggio alle semifinali. Quattro sfide cariche di suggestione. A decidere come sempre chi avanzerà al turno successivo sarete solo voi. Pronti, via!

Come funziona?

Vota il sondaggio e fai avanzare il tuo campione preferito al prossimo turno. Un vero e proprio torneo ad eliminazione diretta per scegliere quale delle 32 leggende dello sport italiano merita il trono. Ma come si è giunti a queste scelte? Questi i criteri fissati: 1) esclusi i miti del calcio italiano (avremo modo e tempo in altre puntate di tornare a chiedervi il vostro parere sul calcio), 2) contest aperto non solo agli uomini ma anche alle tante donne che hanno tagliato traguardi formidabili nel mondo dello sport, 3) rare escursioni sotto gli anni '50.

Il calendario

Giovedì 16/4: Quarti di finale

Venerdì 17/4: Semifinali

Sabato 18/4: Finalissima

QUARTI DI FINALE

Alberto Tomba vs Pietro Mennea. Chi vuoi in semifinale?

Tomba vs. Mennea. Chi vuoi in semifinale? Sondaggio 7816 voti Alberto Tomba Pietro Mennea

Fausto Coppi vs Alex Zanardi. Chi vuoi in semifinale?

Coppi vs. Zanardi. Chi vuoi in semifinale? Sondaggio 7596 voti Fausto Coppi Alex Zanardi

Marco Pantani vs Federica Pellegrini. Chi vuoi in semifinale?

Pantani vs Pellegrini. Chi vuoi in semifinale? Sondaggio 12629 voti Marco Pantani Federica Pellegrini

Giacomo Agostini vs Valentino Rossi. Chi vuoi in semifinale?

Agostini vs Rossi. Chi vuoi in semifinale? Sondaggio 7678 voti Giacomo Agostini Valentino Rossi