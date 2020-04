Come funziona?

Vota il sondaggio e fai avanzare il tuo campione preferito al prossimo turno. Un vero e proprio torneo ad eliminazione diretta per scegliere quale delle 32 leggende dello sport italiano merita il trono. Ma come si è giunti a queste scelte? Questi i criteri fissati: 1) esclusi i miti del calcio italiano (avremo modo e tempo in altre puntate di tornare a chiedervi il proprio parere sul calcio), 2) contest aperto non solo agli uomini ma anche alle tante donne che hanno tagliato traguardi formidabili nel mondo dello sport, 3) rare escursioni sotto gli anni '50.

Il calendario

Lunedì 13/4: Round 1

Martedì 14/4: Round 2

Mercoledì 15/4: Ottavi di finale

Giovedì 16/4: Quarti di finale

Venerdì 17/4: Semifinali

Sabato 18/4: Finalissima

ROUND 1

Alberto Tomba vs. Vincenzo Nibali

Tomba vs. Nibali. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 10057 voti Alberto Tomba Vincenzo Nibali

Manuela Di Centa vs. Armin Zöggeler

Di Centa vs. Zoeggeler. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 4499 voti Manuela Di Centa Armin Zöggeler

Pietro Mennea vs. Stefania Belmondo

Mennea vs. Belmondo. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 4754 voti Pietro Mennea Stefania Belmondo

Edoardo Mangiarotti vs. Yuri Chechi

Mangiarotti vs. Chechi. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 4694 voti Edoardo Mangiarotti Yuri Chechi

Fausto Coppi vs. Dino Meneghin

Coppi vs. Meneghin. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 4651 voti Fausto Coppi Dino Meneghin

Valentina Vezzali vs. Nino Benvenuti

Vezzali vs. Benvenuti. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 4636 voti Valentina Vezzali Nino Benvenuti

Alex Zanardi vs. Lorenzo Bernardi

Zanardi vs. Bernardi. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 4677 voti Alex Zanardi Lorenzo Bernardi

Bartali vs. Fratelli Abbagnale. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 4644 voti Gino Bartali Carmine e Giuseppe Abbagnale

Bartali vs. Carmine-Giuseppe Abbagnale