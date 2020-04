L'intensa caccia al miglior atleta italiano di tutti i tempi è ormai giunta all'ultimo atto. Dopo un'intensa 5 giorni di sfide e sondaggi: abbiamo finalmente i finalisti: Alberto Tomba e Valentino Rossi.. Due leggende pluridecorate, due campioni amatissimi che con le loro imprese, sugli sci e in sella a una moto, hanno esaltato e tenuto incollate al televisore milioni di appassionati in tutto il paese. A decidere chi la spunterà e potrà fregiarsi del titolo di miglior atleta italiano di tutti i tempi sarete solo voi. Pronti, via!

Tabellone e risultati

Come funziona?

Vota il sondaggio e fai avanzare il tuo campione preferito al prossimo turno. Un vero e proprio torneo ad eliminazione diretta per scegliere quale delle 32 leggende dello sport italiano merita il trono. Ma come si è giunti a queste scelte? Questi i criteri fissati: 1) esclusi i miti del calcio italiano (avremo modo e tempo in altre puntate di tornare a chiedervi il vostro parere sul calcio), 2) contest aperto non solo agli uomini ma anche alle tante donne che hanno tagliato traguardi formidabili nel mondo dello sport, 3) rare escursioni sotto gli anni '50.

Il calendario

Sabato 18/4: Finalissima

FINALE

Alberto Tomba vs Valentino Rossi

Tomba vs Rossi. Chi è il miglior atleta italiano di sempre? Sondaggio 8327 voti Alberto Tomba Valentino Rossi