La caccia al miglior atleta italiano di tutti i tempi è finita. Valentino Rossi è il miglior atleta italiano di tutti i tempi. A deciderlo siete stati voi dopo una sei giorni di intense votazioni. Rossi ha trionfato nella finalissima del torneo battendo la concorrenza di Alberto Tomba prendendo il 67% delle preferenze in un sondaggio che ha sfondato ampiamente il muro dei 39mila voti.

Dopo Roberto Baggio Valentino è il secondo vincitore di questa Eurosport Cup dedicata ai miti dello sport azzurro, un trionfo ottenuto grazie al fantastico supporto dei nostri lettori che non hanno mancato di far sentire la loro voce in questa settimana. Sommando le preferenze di tutti i 31 sondaggi spalmati nel corso dell'ultima settimana, l'ammontare totale supera abbondantemente il muro dei 550.000. A tutti voi, va il nostro grazie!

