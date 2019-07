EYOF 2019, i risultati di oggi: 6 medaglie per l’Italia, oro per Centracchio nel judo

Altra giornata ricca di medaglie per l’Italia agli EYOF, il Festival Olimpico della Gioventù Europea che si sta disputando a Baku (Azerbaijan). Il risultato migliore è stato ottenuto dal judoka Luigi Centracchio che ha conquistato la medaglia d’oro tra i 73 kg battendo in finale il padrone di casa Vugar Talibov grazie a un micidiale ippon a trenta secondi dal termine. Sempre sul tatami è arrivato il bronzo per mano della portabandiera Veronica Toniolo tra le 52 kg, battuta in semifinale dalla spagnola Toro Soler e poi capace di riscattarsi liquidando la portoghese Santos con un waza-ari.

Serata palpitante per l’atletica leggera: medaglia d’oro di Federico Guglielmi sui 200 metri (21.11, terzo under 18 italiano di sempre alle spalle di Tortu e Howe), argento per Rachele Mori nel martello (69.04 per la nipote di Fabrizio Mori, ex Campione del Mondo dei 400 ostacoli). Doppio argento nel ciclismo: Francesca Barale ha concluso la prova in linea al secondo posto, è andata in fuga insieme alla britannica Backsted e alla russa Ivanchenko ma ai -20 km dal traguardo la britannica ha attaccato involandosi verso il titolo; Dario Igor Belletta ha replicato il risultato nella prova su strada maschile venendo battuto in volata dall’estone Madis Mihhkels al termine di una fuga a sei.