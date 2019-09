Flying Disc, Edoardo Turri e Maxine Mittempergher terzi ai WUG 2019

Nella seconda giornata dei WUG 2019, anche l’Italia ha potuto festeggiare un successo. Stiamo parlando del terzo posto conquistato da Edoardo Turri e Maxine Mittempergher nel flying disc freestyle. La coppia azzurra ha totalizzato in finale 49,62 punti arrivando dietro due coppie statunitensi: Daniel O’Neill e Emma Kahle hanno vinto l’oro con 52,30 punti, mentre Ryan Young e Juliana Korver hanno vinto l’argento con 50,90 punti.

Turri e Mittempergher erano partiti con il secondo posto nel girone di qualificazione, grazie al punteggio di 45,90, per poi confermarsi secondi anche in semifinale, questa volta con il punteggio di 49,60.

In finale c’era un’altra coppia azzurra, formata da Andrea Rimatori e Anna Bragagnolo, che è arrivata al 6° posto con il punteggio finale di 43,93.

Edoardo pratica la disciplina da circa sei anni, arrivando ad alti livelli dopo averla scoperta grazie ad un amico. Maxine, invece, ex ginnasta, ha scoperto il flying disc grazie a Edoardo. Quando si parla di flying disc non si intende semplicemente il banale gioco del frisbee, ma uno sport a tutti gli effetti, in cui creatività e atletismo si mescolano regalando un grande spettacolo. È uno sport “urban” per eccellenza: per praticarlo basta un frisbee e un po’ di spazio. “Gli ungheresi non conoscono molto questo sport” ha detto il presidente della Federazione Ungherese di Flying Disc Zoltán Erdősi, “ma non appena sono iniziate le fasi di qualificazione, una folla interessata si è avvicinata.”

Nella stessa giornata si è svolta la finale di un altro sport particolarmente apprezzato nelle città: il parkour. Nella categoria freestyle femminile, la russa Aleksandra Shevchenko ha vinto l’oro davanti alla ceca Adela Merkova, con l’olandese Bo Zuijderwijk al terzo posto.