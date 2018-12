I 18 libri di sport da regalare a Natale

"The Mamba Mentality", Kobe Bryant (Rizzoli)

È tutta una questione di mentalità. Kobe Bryant racconta di quello che era il suo sogno, il basket, e di come lo ha realizzato: un cammino fatto di sacrifici e di lavoro, e Kobe si dimostra affatto egoista nel mettere i lettori a parte dei suoi segreti. Perché il suo libro altro non è che un lascito per chi voglia raccogliere a sua volta la sfida e farla sua, seguendo le orme del "profeta". Attenzione però perché il lavoro oltre che fisico è mentale, tradotto "mentality". La mentalità non riguarda un risultato da prefiggersi, quanto piuttosto il processo che conduce a quel risultato. Riguarda il percorso e l’approccio. È uno stile di vita. Penso che sia importante adottare questo metodo in ogni impresa. Il sogno diventa in fretta ossessione, rasenta la follia e sfocia nell'amore. Come la lettera scritta alla fine del viaggio del campione, una lettera trasformatasi poi in cortometraggio, diventata Oscar. "The Mamba Mentality" è un libro intenso ma allo stesso tempo scorre via leggero, reso agile dalle tante foto scattate da Andrew Bernstein, fotografo ufficiale dei Los Angeles Lakers che ha seguito le imprese di Kobe fin dai primi passi allo Staples Center. Una gallery di sport, di vita e soprattutto di passione. (Davide Bighiani)

"Un capitano", Francesco Totti-Paolo Condò (Rizzoli)

Francesco Totti, Roma e la Roma sono uniti da un legame viscerale che niente e nessuno potrà mai sciogliere: Paolo Condò e il capitano ("Un capitano" è il coro che preferisce tra i mille a lui dedicati) lo raccontano in un romanzo che parte da Via Vetulonia e arriva allo Stadio Olimpico, passando per Trigoria, per tutti i viaggi che Totti ha fatto con la sua squadra, e quelli che non ha mai intrapreso, dicendo di "no" a tutti i presidenti - Florentino Perez - che avrebbero voluto scrivere per lui una traiettoria diversa. Magari anche più vincente ma mai tanto speciale quanto quella che Roma ha riservato per lui. 25 anni con la stessa maglia, quella giallorossa, prima agognata da ragazzino e poi tenuta stretta stretta, senza mollarla mai: uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane raccontano un palmares ricco ma non ricchissimo, ma mai rinnegato. E poi il Mondiale 2006, condito da un legame particolare con Marcello Lippi, l'amore e poi il matrimonio con Ilary Blasi, ma anche il rapporto conflittuale con Luciano Spalletti, che ha segnato anche il suo addio al calcio. Un addio doloroso per tutti, soprattutto per la sua città e i suoi abitanti che di Totti non possono proprio fare a meno. Proprio come lui non può fare a meno della sua Roma. (Davide Bighiani)

"100 momenti magici del calcio", Bertolazzi-Fonsato-Tacchini (Nuinui)

La copertina dice già tutto, con una delle immagini più iconiche del calcio contemporaneo: Cristiano Ronaldo che vola nel cielo dello Juventus Stadium e impatta una rovesciata decisiva per il suo stesso futuro. Momenti magici, come emblematicamente sottolineato dal titolo, che hanno segnato la storia del calcio. Dalle origini nel 1863 in una taverna britannica al Mondiale di Russia 2018, con la stella Mbappé ad aprire un ciclo futuro. In mezzo 150 anni di calcio riassunti in piccole pillole scritte e fotografiche. Un librone. In tutti i sensi. Da sfogliare e da leggere. Certamente da conservare nella biblioteca degli appassionati o da regalare a qualche giovane tifoso, desideroso di conoscere storie mai sentite o di posizionare i campioni nel loro apice. E così c’è Maradona, ma anche i dilettanti francesi del Calais in grado di scrivere una favola unica; ci sono Best, Van Basten, Baggio ma anche Silvio Gazzaniga, papà della coppa più bella di tutte. Insomma, una sorta di indice nelle milioni di storie che ha saputo e continua a regalare il gioco più popolare del mondo. (Simone Eterno)

"L'ultima bandiera", Alessandro Lucarelli con Mattia Fontana, Nicolò Fabris, Guglielmo Trupo (Ultra Sport)

Alcuni potrebbero pensare che l'appellativo "bandiera", scelto dagli autori per dare il titolo all'autobiografia del minore dei fratelli Lucarelli, potrebbe risultare una forzatura dato che Alessandro Lucarelli ha vestito le maglie di ben 8 club prima di legarsi a vita al Parma. Però ci sono tanti modi per essere un esempio e diventare un simbolo in cui una città, una tifoseria, un'intera comunità possono riconoscersi e sentirsi orgogliosi. Questo amore sincero, genuino per il calcio e per la maglia indossata sono il leit motiv di una biografia avvincente e da leggere tutta d'un fiato in cui Lucarelli rivive la sua carriera fra aneddoti (tra i più spassosi quello su Sonetti al Palermo), scelte più o meno tormentate, sconfitte dolorose ma taumaturgiche e legami unici come quello inscindibile con la città di Parma e il Parma Calcio. Arrivato nel capoluogo emiliano nell'estate 2008 grazie all'aiuto del fratello Cristiano, che convinse i dirigenti a puntare su di lui, Ale ci ha messo pochi anni a trasformarsi da semplice centrale mancino a capitano, totem ed "eroe" di una cavalcata esaltante, partita dalle scorie di un fallimento duro da metabolizzare e da una categoria infernale come la Serie D e chiusa con il ritorno nella dorata Serie A dopo appena 3 anni ed altrettante promozioni. Un viaggio tra alti e bassi, gioie ed amarezze ma vissuto sempre con la testa alta e non mollando mai. (Stefano Dolci)

"Zlatan – Un viaggio dove comincia il mito", Paolo Castaldi (Feltrinelli)

Paolo Castaldi racconta gli anni giovanili di Zlatan Ibrahimovic nella sua graphic novel intitolata “Zlatan – Un viaggio dove comincia il mito”. Il mito comincia ovviamente nel ghetto di Malmo di Rosengaard, in un microcosmo che Castaldi ricrea con un tratto volutamente stilizzato; ogni vignetta come fosse uno storyboard di un film incentrato sugli anni in cui Zlatan si è formato e forgiato. Anni difficili, di stenti ed emarginazione, ma anni in cui un talento fuori dal normale ha consentito al fumantino Zlatan di arrivare al top del calcio svedese, prima di spiccare il grande salto verso i palcoscenici più prestigiosi d’Europa. “Zlatan” trasuda giornalismo da marciapiede da tutti i pori, perché non si arriva fino a un tale livello di introspezione psicologica senza aver toccato con mano i luoghi descritti e aver divorato scritti sull’argomento, non solo relativi a Zlatan ma anche al calcio e al contesto slava. Sicuramente un lavoro degno di nota, mai banale e pretenzioso quel tanto che basta. (Paolo Pegoraro)

"Trentacinque secondi ancora", Lorenzo Iervolino (66thand2nd)

Città del Messico, 16 ottobre 1968. Al tramonto dell’anno che ha cambiato il mondo, trentacinque secondi separano Tommie Smith e John Carlos dal podio dei 200 metri olimpici. Veloci come il vento, hanno appena scritto un paragrafo di storia dello sport: a pugni chiusi e testa china, coi guanti neri e a piedi scalzi - come la loro gente, con la testa rivolta alla terra e le mani al cielo - stanno facendo la rivoluzione. Non da meno il sorridente Peter Norman, bianco, australiano, con la medaglia d’argento e la spilla dell’Olympic Project for Human Rights, pagherà il peso della sua protesta solidale, ma la rivolta di Smith e Carlos inizia tanti mesi prima sulle piste della San Jose State University. Ora vanno verso la condanna e il primo chiude gli occhi sul gradino più alto: molti vorrebbero sparargli contro; forse, tra gli spalti dello stadio, qualcuno ha già preso la mira. Lorenzo Iervolino ha preso la foto più famosa del ventesimo secolo e ci ha scavato dentro, è partito da lontano, s’è mosso nelle loro vite per ricostruire, cinquant’anni dopo, “l’altra storia” politica degli USA negli anni Sessanta: quando gli atleti afroamericani erano cavalli da corsa di cui a nessuno importava il giorno prima e quello dopo. L’autore ha traversato l’Atlantico per conoscere Tommie Smith, Harry Edwards, sociologo ispiratore del Progetto olimpico per i diritti umani, Lloyd Bud Winter (allenatore di Smith e Carlos) e il messicano Alfonso de Alba, figura chiave e molto squisitamente narrativa per la memoria del gesto. Tutti mostrano la foto ma nessuno ne racconta la storia, tutti celebrano la loro gloria ma pochi sanno del sacrificio. Trentacinque secondi ancora e non sarà più così: quando l’opera sportiva s’eleva a impresa sociale. (Fabio Disingrini)

"La squadra spezzata", Luigi Bolognini, (66thand2nd)

Ci sono la prefazione di Gianni Mura e la postfazione del nostro Roberto Beccantini alla storia de La squadra spezzata, che non è un libro sportivo ma un gran bel romanzo di formazione. Fin da quando Gabor ha nove anni mentre il padre lo porta, di domenica mattina, a costruire lo stadio della Grande Ungheria, la Nazionale del Partito, finalista ai Mondiali del 1954: erano Puskas, Bozsik, Hidegkuti, Kocsis, Czibor… Campioni immensi e senza eredi di una squadra infranta dalla repressione. Dal sacco di Wembley alla Coppa Rimet, per le strade di una poetica Budapest «l’aspra a lotta tra capitalismo e socialismo comincia prima su un campo da calcio». Come quando James Leighton ha scritto la vita di Duncan Edwards il più grande, la casa editrice 66thand2nd colloca un’altra storia di calcio a metà del ventesimo secolo, mentre l’Aranycsapat compie una rivoluzione sportiva e statale ed è l’autore, il bravissimo giornalista Luigi Bolognini, a ricucire le pulsioni di una grande generazione. (Fabio Disingrini)

"Velocità Fango Gloria", Antonio Cairoli (Rizzoli)

Se ogni storia merita di essere raccontata e letta quella che ci racconta Tony Cairoli è interessantissima e, per certi versi, imperdibile perché racconta, dalla viva voce del protagonista, la scalata alla leggenda di un campione di umili origini che con passione, sacrificio, talento, determinazione è riuscito ad emergere da un paesino della Sicilia e diventare il campione dei campioni del motocross. Aneddoti, riflessioni, ricordi - anche particolarmente toccanti come quelli in cui racconta la dolorosa perdita di mamma Paolo e papà Benedetto, ritratti di persone care, uomini del team, meccanici, rivali e, preziose, lezioni per neofiti su cosa sia il motocross e quanto questo sport sia massacrante, avvincente, affascinante, in una parola, unico. Un'autobiografia sincera in cui Cairoli, abbatte quel muro di timidezza e riservatezza che lo ha sempre accompagnato, e mostra una personalità coriacea ed eccezionale. Qualità che gli hanno permesso di diventare un uomo e un campione straordinario che ha ancora fame e tanta voglia di tagliare traguardi importanti. (Stefano Dolci)





"Tennis. 100 anni di storie", Luca Bottazzi (Giunti Editore)

Se c’è uno sport che più s’avvicina a una forma d’arte in movimento, questo è il tennis con la sua forza della materia. Se c’è un ex-giocatore, oggi autorevole opinionista di Eurosport, capace di raccontarne la sua secolare linea evolutiva, è Luca Bottazzi nel suo Tennis, 100 anni di storie. C’erano una volta i 500 anni di tennis nell’enciclopedia sportiva del maestro Gianni Clerici. Oggi abbiamo il secolo di Bottazzi che affiora in un racconto raffinato dalle sue tracce antichissime - Erasmo da Rotterdam, Leonardo da Vinci e il celebre giuramento della Pallacorda - alla nascita di Wimbledon (1887); dagli albori dell’Era Open (1968) allo stato attuale del tennis dei primati: Federer, Nadal, Novak Djokovic. Nel libro di Bottazzi ci sono tutti i più grandi e due leggende da svecchiare come Bill Tilden e Ken Rosewall, però nessuno è il migliore perché più vale la campitura unitaria dei colpi - dritti e rovesci, passanti e volée, servizi e risposte - in un quadro di pitture epocali oltre ogni ragione di classifica. Manca solo una tela d’immagini e quella di Tennis, 100 anni di storie è un bellissimo assetto di foto dei miti. Da leggere, studiare e regalare. (Fabio Disingrini)

"Manu Ginobili. Un bravo ragazzo", Edoardo Caianiello (Ultra Sport)

Non c'è il minimo dubbio che Emanuel David Ginobili Maccari, per tutti Manu Ginobili, per i bolognesi semplicemente "Gino", sia uno degli sportivi che abbia maggiormente segnato gli ultimi 20 anni, nella pallacanestro ma non solo. Il campione argentino, che nell'estate 2018 ha annunciato il suo ritiro all'età di 41 anni, ha avuto anche un forte legame con l'Italia per essersi fatto conoscere con la Viola Reggio Calabria, essersi svelato al mondo vincendo in maglia Virtus Bologna e decollando poi verso la NBA, a quei San Antonio Spurs che l'hanno reso leggenda e dove ha composto un nucleo senza eguali con Tim Duncan, Tony Parker e coach Gregg Popovich. E poi l'Argentina, la nazionale, un gruppo fatto di amici che hanno vinto l'oro olimpico ad Atene 2004 e che sono stati ribattezzati "Generacion Dorada". Pur con un una carriera del genere, Ginobili è rimasto l'uomo di sempre, umile, leale, legato alla famiglia, ai fratelli, alla moglie e ai suoi figli. E non poteva essere diverso il titolo del libro di Edoardo Caianiello che ha ripercorso da cima a fondo, e con l'aiuto di tante significative testimonianze, la carriera del fuoriclasse di Bahia Blanca. (Davide Fumagalli)

"Miti e leggende del calcio basco", Alessandro Ruta (Urbone Publishing)

“Nelle mie squadre deve sempre esserci almeno un basco. È gente coraggiosa, che non ha paura di nulla”. L’investitura arriva direttamente da Johan Cruijff, profeta del calcio totale e estimatore di un popolo protagonista del mondo del pallone fin dai suoi albori, anche se non sempre al centro delle copertine. Il libro propone un viaggio lungo oltre un secolo, passando in rassegna i più grandi artisti del rettangolo verde provenienti o legati a Euskal Herria. Da Ramon Unzaga, inventore della rovesciata, al leggendario “Pichichi” goleador indomabile a cui oggi è dedicato il titolo di capocannoniere in Spagna. Dalle raffiche di gol di Telmo Zarra alla dinastia del portiere Iribar, fotocopia di Dino Zoff per aspetto e caratteristiche tecniche. Dal “macellaio” Goikoetxea e il suo fallaccio su Maradona, a Deschamps e Xabi Alonso, campioni di tutto dei giorni nostri. Una galleria di storie ed aneddoti che ben spiega l’influenza del futbol basco su quello europeo. (Marco Castro)

"Chiarugi non era in Fuorigioco", Sergio Taccone (Urbone Publishing)

Il 2018 è, senza dubbio, l'anno della VAR. Prima il Mondiale di Russia con gli arbitri aiutati dalla tecnologia, poi la decisione della UEFA di utilizzare la VAR dagli ottavi di finale in poi in Champions. Ma cosa sarebbe successo in passato con la VAR? È uno dei tanti interrogativi che ci siamo posti dal momento della sua applicazione, peraltro, ancora discussa. Uno degli episodi più controversi nella storia del calcio italiano, è quel gol di Chiarugi - non convalidato - nel big match tra Lazio e Milan del 1973. Era una sfida Scudetto che il Milan perse per 2-1, con l'arbitro Lo Bello che non convalidò la rete regolare firmata dall'attaccante rossonero, fermato per un fuorigioco inesistente. Con l'opera di Sergio Taccone andiamo a rivivere tutte le vicende di uno dei campionati più discussi del passato, che vide la Juventus trionfare a fine maggio con un punto di vantaggio sul Milan. (Luca Stamerra)

"Con il piede giusto" Vikash Dhorasoo (66thand2nd)

Vita, opere e pensieri in libertà di Vikash Dhorasoo, forse il personaggio più eccentrico e fuori dagli schemi che abbia calpestato i campi da calcio a cavallo del passaggio di millennio. In Con il piede giusto Dhorasoo sembra voler chiudere i conti in sospeso con un mestiere, quello di calciatore, che per tutta la durata della sua carriera l’ha costretto a forzare la propria natura e a cambiare, nel male e nel bene: in nome del calcio, Vikash ha dovuto almeno temporaneamente rinunciare ad alcune sue convinzioni da intellettuale di sinistra, di fronte alla consapevolezza di essere una pedina di un sistema governato da interessi e dinamiche spesso discutibili; ma ha anche ad esempio imparato a mitigare il suo innato egocentrismo, sacrificato in favore del superiore bene della squadra. Il libro è quindi innanzi tutto e nonostante tutto un’accorata difesa della categoria dei calciatori, e una dichiarazione d’amore per un gioco che più di ogni altro rappresenta uno straordinario collante sociale, e per uno sport che l’autore confessa di amare anche perché una partita “inizia 0-0 e può finire 0-0. Il calcio racconta la noia, i tempi morti, il vuoto, l’ingiustizia, con o senza prova tv (e io preferisco senza)”. Una frase che da sola ci spinge a tributare a Vikash Dhorasoo un’ovazione di quelle che raramente ha avuto in campo. (Guido Guenci)

"Pallone entra quando Dio vuole", Danilo Crepaldi (Urbone Publishing)

Chi s'imbatte in questo libro può cadere nell'equivoco che sia una raccolta di frasi, citazioni e aforismi che hanno reso celebre la figura di Vujadin Boskov. Ben presto, invece, si capisce che questo volume è molto di più. Ripercorre la vita di un ragazzino coraggioso che superò il trauma della perdita del fratello maggiore, Aleksander "Aca" Boskov, stroncato da una meningite fulminante nel 1943. "Vujke" aveva appena 12 anni e portò avanti quella passione irrefrenabile che condivideva con "Aca": il calcio. Papà Bojko era assolutamente contrario perché quel gioco gli aveva già portato via un figlio, ma "Vujke" si allenava di nascosto tanto che per farlo partecipare a una trasferta a Spalato con il Vojvodina, mister Branislav "Bane" Sekulic si presentò a Begec, a casa dei Boskov, per strappare l'assenso del padre. Questo era Vujadin Boskov adolescente, giovane leader in campo e calciatore amato da tutti. Nel suo destino non poteva che esserci un futuro da condottiero e ben presto "Vuja" sarebbe diventato a sua volta una guida per altri calciatori in virtù di un carisma genuino e innato. Ricordiamo Boskov allenatore del Real Madrid e soprattutto della Sampdoria, ma l'uomo di Novi Sad ha saputo lasciare una traccia indelebile ben prima della ribalta europea. Bandiera del Vojvodina, nel 1965 risolse i problemi di spogliatoio fra i due difensori centrali della squadra: Zarko Nikolic e Ivica Brzic. Come? Facendoli andare in vacanza insieme per una settimana a Dubrovnik a spese del club e obbligandoli a diventare amici. (Alessandro Dinoia)

"Il calcio secondo Pasolini", Valerio Curcio (Compagnia Editoriale Aliberti)

Un personaggio scomodo, un intellettuale vario e variegato, una figura che a 40 anni dalla sua morte ancora, anzi forse di più, fa parlare di sè. Pier Paolo Pasolini, spesso bollato come "poeta delle borgate", ha avuto anche un rapporto intenso e profondo con il calcio. E' quanto emerge dal testo bello e ricercato di Valerio Curcio, intitolato "Il calcio secondo Pasolini", in cui viene analizzato l'amore di quest'ultimo per il suo Bologna, ma anche la trasposizione del calcio in tanti suoi racconti o romanzi, attingendo alla sua sporadica ma intensa attività di giornalista sportivo, senza omettere aneddoti e momenti della sua adolescenza da calciatore praticante. Ne emerge una linguistica del pallone nuova, curiosa e intrigante. (Luca Gregorio)

"Chissà che l'utopia non vinca", Bidon (StreetLib)

La giovane banda di Bidon confeziona un altro piccolo capolavoro sul ciclismo. Un libro che ruota – neanche a dirlo – attorno al concetto di utopia legato al ciclismo, uno sport che la sfiora spesso da vicino. Di imprese impossibili, ad esempio quella tentata da Steven Kruijswijk sull’Alpe d’Huez nell’ultimo Tour de France. “Chissà che l’utopia non vinca” è un anno di ciclismo da leggere in pillole, in storie, in racconti, grazie alle penne sopraffine dei ragazzi di Bidon, che già avevano dato prova del loro talento e della loro narrativa con il Centogiro, nelle edicole a ridosso dell’edizione del centenario della corsa rosa (2017). Bidon racconta ciò che spesso non emerge nella mera cronaca sportiva: le imprese, le esperienze, gli incontri, le utopie. Lontano dai risultati e dagli eroi. In “Chissà che l’utopia non vinca” Ernest Hemingway si mischia a Eugert Zhupa, c’è un Giro delle Fiandre vissuto sui muri fiamminghi, c’è la battaglia di Marco Scarponi, fratello di Michele, c’è il visionario pistard Graeme Obree. C’è il ciclismo che non è solo risultato, c’è la bicicletta che è maestra di vita e di strada. C’è un regalo di Natale che merita di essere scartato e letto. D’un solo fiato, come una discesa di Kruijswijk giù dalla Croix de Fer, verso l’utopia. Che chissà che non vinca, stavolta. (Alberto Coriele)

"Nord", Scott Jurek con Jenny Jurek (Sperling & Kupfer)

“Nord” è il diario di bordo di Scott Jurek – con la partecipazione della moglie Jenny – che racconta l’incredibile impresa compiuta dal popolare ultramaratoneta, ovvero percorrere i 3'500 chilometri del sentiero degli Appalachi (dalla Georgia al Maine) nel tempo più veloce mai realizzato sino ad allora. Più che il freddo resoconto di una impresa sportiva, “Nord” è racconto di formazione, un’avventura epica e al tempo stesso proibitiva, ma anche una terapia di coppia in un momento cruciale per la vita di Scotti e della moglie Jenny. Tra mille peripezie e alcuni momenti drammatici, il libro scritto a quattro mani dai due coniugi ci prende per mano e ci porta lungo una porzione d’America inaccessibile ai più. Assieme a Scott, Jenny e agli amici/avventori che aiutano l’ultramaratoneta a centrato il suo obiettivo, è come se noi stessi corressimo con il Team Jurek. Adrenalina pura. (Paolo Pegoraro)

"L'URSS nel pallone, Il calcio dallo zar alla perestrojka", Roberto Pivato, (Urbone Publishing)

L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e il calcio russo. Se si si vuole raccontare tutte le dinamiche del calcio dell'est, prima della dissoluzione dell'Unione Sovietica, non si può non contestualizzare il tutto attraverso gli avvenimenti storici che hanno portato dall'impero zarista alla perestrojka gorbacioviana. Un connubio troppo importante per essere ignorato, in ricordo di una Nazionale che fece comunque parte della storia del calcio prima del 1990. Da Lev Yashin a Viktor Ponedelnik e tanti altri, protagonisti di un mondo che non esiste più. Roberto Pivato ci porta a spasso, facendoci vivere un viaggio intrigante e misterioso nel mondo del pallone ai tempi dell'URSS. (Luca Stamerra)