I 18 libri di sport da regalare a Natale

"Fagianate, scatti e scie", Riccardo Magrini-Luca Gregorio (Rizzoli)

Dalla A di Airone, storico appellativo di Fausto Coppi, alla Z di Zoncolan, mito moderno del Giro d’Italia. Questo libro scandaglia le pietre miliari del ciclismo attraverso i suoi luoghi, le sue caratteristiche e i suoi personaggi più celebri, fondendoli col contributo linguistico che Luca Gregorio e Riccardo Magrini hanno forgiato nei loro anni di telecronache su Eurosport. Ecco dunque che alla voce F, accanto a Fiandre, incontrerete il termine “fagianata”. E vicino alla V di Vuelta scoprirete l’origine dell’ormai celebre espressione “veglione del tritello”. Un mix di voci classiche e scanzonate, popolari e autobiografiche. Di modi di dire e di soprannomi, di simboli e di locuzioni gergali. Un libro nato dallo straordinario feeling che si è creato tra i due autori, con l’energia di Luca perfetta per sposarsi con la goliardia e la ricca aneddotica che il Magro è in grado di regalare. Un dizionario da gustare tutto d'un fiato, come foste alle prese con una tappa "mangia e bevi". Se amate il ciclismo, questo libro è già un must. (Marco Castro, Twitter: @marcocastro2906)

"Nadal l’extraterrestre", Vincenzo Martucci (Kenness editore)

Nadal l’extraterrestre è il primo libro di un autore italiano su Rafa. La storia del campione maiorchino viene raccontata in 10 capitoli: dagli inizi del ragazzo ricco che voleva fare il calciatore allo zio-precettore, dalla prima edizione da pirata alla superficie prediletta dove ha vinto tutto, dagli incredibili trionfi di Parigi al primo successo a Wimbledon che cambia la sua dimensione, dalla rivalità all'amicizia con Federer, dai numeri pazzeschi alle sfide da primato contro Djokovic, dalle partite-chiave alle ultime imprese. Nadal, che veniva guardato storcendo la bocca accompagnando con imbarazzo quel suo contorcersi tutto, di continuo, per azionare il superbicipite e scatenare il micidiale dritto a uncino, viene raccontato come simbolo odierno dell'agonista perfetto. Un lavoratore che ha raggiunto quota 19 Slam, portandosi a un solo passo dal record di Roger Federer. L’ultimo capitolo di statistiche è curato da Luca Marianantoni. (Alessandro Dinoia)

"Gioco come sono", Luigi Datome con Francesco Carotti (Rizzoli)

Una riproduzione in miniatura della coppa di Eurolega, la chitarra, la lavagnetta del coach, le scarpe gialle, un poster di Allen Iverson, un portachiavi africano, il cellulare, la canotta della squadra della Santa Croce, il tricolore. Attraverso una serie di oggetti, Gigi Datome, capitano della Nazionale azzurra di basket, ripercorre la sua lunghissima carriera che lo ha portato, da una piccola squadra della Sardegna, a diventare uno dei giocatori italiani più importanti al momento. Ora in Turchia, al Fenerbahçe, dopo aver indossato le canotte di Siena, Sacfati, Roma, Detroit e Boston, Datome si racconta per quello che è anche al di fuori del contesto sportivo, tra passioni, sogni e speranze. Con la prefazione di Zeljko Obradovic, suo allenatore al Fenerbahçe e coach più vincente nella storia dell'Eurolega, il libro, edito da Rizzoli, è stato scritto a quattro mani con Francesco Carotti, giornalista romano del Corriere dello Sport che lo ha seguito a stretto contatto durante la sua esperienza nella capitale, quando esplose come giocatore raggiungendo la finale-scudetto e apparecchiando il suo trasferimento in NBA. (Daniele Fantini)

"Sarri. Il rosso, l’azzurro, il bianconero" Andrea Cocchi (Edizioni inContropiede)

C’è la scalata intera, categoria dopo categoria, dalla Seconda alla Serie A, ci sono la Sansovino e la Sangiovannese, ovviamente Empoli e soprattutto Napoli, il recente passato tinto di blue e il presente a tinte bianconere. C’è Maurizio Sarri, tratteggiato a dovere dalla penna di Andrea Cocchi, un passepartout attraverso le diverse angolazioni tattiche, gli schemi e le situazioni che hanno creato un unicum della panchina. Perché “mettersi la tuta e scendere in campo, immaginarsi uno schema su calcio d’angolo, studiare come fermare quel trequartista così forte, è uguale in qualsiasi categoria. I pazzi la pensano così. O i geni”. (Fabio Fava @fabiofava11)

"Serena – La regina del tennis", Vincenzo Martucci (Kenness)

Vincenzo Martucci, storica firma del tennis per la Gazzetta dello Sport, ripercorre la vita di uno dei personaggi più vincenti non solo della disciplina, ma più in generale dello sport mondiale. Serena Williams è una superstar mondiale; ma anche un personaggio fortemente discusso. Alti e bassi, vittorie e sconfitte, momenti bassi e trionfi. Un sunto di chi è Serena Williams. E di come la sua sfida si riaggiorni giorno dopo giorno. (Simone Eterno @Simon_Forever)

"Basketball Journey", Alessandro Mamoli e Michele Pettene (Rizzoli)

Quando metti assieme tre ingredienti come gli Stati Uniti, i viaggi e la pallacanestro, non può che venir fuori la più buona delle pietanze. "Basketball Journey" è un esperimento ben più che riuscito del duo Alessandro Mamoli-Michele Pettene, conduttore e telecronista per Sky Sport il primo, giornalista e scrittore il secondo, che hanno deciso di andare aldilà dell'oceano e toccare con mano i luoghi storici e mitologici del basket. In questo libro non si parla di NBA, nè di Lakers, nè di Stephen Curry e nemmeno di James Harden: si parla del professor James Naismith, colui che ha inventato il gioco nel 1891, di Oscar Robertson, "LeBron James prima di LeBron James", di Philadelphia e dei licei di Wilt Chamberlain e Kobe Bryant, della "Tobacco Road" e del Kentucky, dell'Indiana, dove la pallacanestro è religione, dove il torneo statale dei licei la fa da padrone e ha ispirato film come "Colpo vincente", e dove ci sono dei folli che hanno creato una tradizione chiamata "Silent Night", e si parla infine di Lawrence, nel Kansas, dove Naismith è seppellito, e di Toronto, Canada, la "bonus track", casa dei Raptors campioni NBA 2019 e sede della prima storica partita tra professionisti nel 1946, Toronto Huskies contro New York Knicks. Mamoli e Pettene sono andati per vedere coi propri occhi, sentire con le proprie orecchie e respirare col proprio naso il viaggio che ha fatto la pallacanestro, un percorso raccontato attraverso miti e leggende americane che nessuno prima aveva mai fatto. (Davide Fumagalli)

"150 volte slam", Luca Marianantoni (Pendragon)

Luca Marianantoni si occupa di statistiche nel tennis da quando le statistiche non erano ancora una moda. Chi ha il privilegio di conoscerlo lo sa: se ti serve un particolare numero in sala stampa di un torneo dello slam, è da lui che devi passare. Anche lui storico collaboratore della Gazzetta dello Sport, il suo libro ‘150 volte slam’ è un autentico almanacco che ripercorre le imprese dei 149 campioni differenti che nella storia si sono fin qui imposti tra Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Una bella curiosità insomma già nel titolo; per un libro che non può davvero mancare nella libreria degli appassionati di tennis. (Simone Eterno @Simon_Forever)

"Olimpiadi-100 momenti magici", Bertolazzi-Fonsato-Tacchini (Nuinui)

Stiamo per entrare nell’anno olimpico e ora più che mai i Giochi sono all’insegna dell’informazione e della divulgazione, ma non è sempre stato così. Per avvicinarsi al meglio all’evento e colmare eventuali lacune a proposito delle più belle storie olimpiche, ci viene incontro “Olimpiadi – 100 momenti magici”, che ci racconta in maniera avvincente le storie dei personaggi più conosciuti come Usain Bolt, Michael Phelps o la nostra Valentina Vezzali, passando però anche da episodi meno conosciuti tornando indietro nella storia, partendo proprio da quel Pierre De Coubertin che volle fortemente i Giochi Moderni. Ci sono anche perle dalle Olimpiadi Invernali come l’indimenticato carneade Bradbury o il famoso bullone del bobbista Monti, senza trascurare i momenti epici che hanno fatto la storia come la vittoria di Jesse Owens o il Black Power. Arricchito dalle preziose prefazioni di Livio Berruti, Jury Chechi, Alberto Cova, Piero Gross e Valentina Vezzali (gente che di ori olimpici ne sa qualcosa), è un compendio da non perdere per poter vivere Tokyo 2020 al massimo. Ovviamente insieme a Eurosport, che trasmetterà ogni secondo in diretta sui suoi canali e su Eurosport Player. (Ilaria Bottura)

"Rugby. Storie ed eroi della palla ovale", Alberto Bertolazzi (Nuinui)

Raccontare il rugby non è così facile: Alberto Bertolazzi ci riesce aiutandosi con immagini bellissime, selezionate dai migliori archivi fotografici, e permettendo al lettore di accedere anche a filmati disponibili online (tramite codici QR presenti in ogni capitolo). La narrazione diventa così viva, non monocorde e assolutamente godibile. Le storie raccontate sono quelle più importanti, come la nascita degli All Blacks o perché si utilizza il termine "meta", ma anche alcuni aneddoti che magari i non appassionati non conoscono così bene, come quelle sui British and Irish Lions o sui Barbarians. Un libro da leggere, vedere e soprattutto godere. (Davide Bighiani)

"Giorni da Milan", Comunque Milan (Edizioni Interno4)

Wembley, Istanbul, Marsiglia, Manchester: nella buona e nella cattiva sorte... Giorni da Milan! (120 per l'esattezza, ndr). Di quelli in grado di plasmare le eliche del dna di ogni tifoso milanista che si rispetti. Ce li racconta - attraverso testimonianze dirette e personalissime - la banda dei ragazzacci di Comunque Milan, il portale web che sarebbe in grado di ricondurre all'ovile anche il più sfiduciato degli aficionados del Diavolo al grido di Once a Casciavit, always a Casciavit! Lo stile è sempre quello lì: tra l'appassionato e l'irriverente, proprio di milanisti cresciuti con il mito di Cianni Rivera (come lo pronuncerebbe il Ras della Fossa) e con la passionaccia per la scrittura, quella che ti fa accapponare la pelle ogni maledetta volta che intercetti un servizio di Beppe Viola. Per noi è decisamente un sì. (Paolo Pegoraro, twitter: @PaoloPego82)

"Il mio amico Leo", Leonardo Bonucci e Francesco Ceniti (Baldini+Castoldi)

Un libro per tutti quello scritto da Leonardo Bonucci, in collaborazione con Francesco Ceniti, che affronta il delicatissimo tema del bullismo tra giovani. Il protagonista è Andrea, giovane ragazzino costretto a trasferirsi dopo la morte del padre, dovendo affrontare, oltre al dolore, anche la difficoltà di vivere in un’altra città, in un’altra scuola, con nuovi amici. Il ragazzo nuovo, timido, in un piccolo paese, viene subito preso di mira dalla “banda dei Teschi” e chiede l’aiuto ad un amico speciale. Andrea non lo vuole dire alla madre, non lo vuole dire ai professori e neanche al suo allenatore (lui è un promettente difensore), e chiama in causa il suo idolo: Leonardo Bonucci. Come finirà? (Luca Stamerra)

"Non era champagne. La Juve di Maifredi, Montezemolo e Baggio" Enzo D’Orsi (Edizioni inContropiede)

Italia 90 è un ricordo ben presente, l’euforia delle Notti magiche ha contagiato tantissimi, così come la nouvelle vague calcistica e l’impronta che Arrigo Sacchi ha dato al Milan. Un fascino, quest’ultimo, che conquista anche una Juventus nuova e rampante, con Montezemolo al comando, Baggio e Schillaci in campo e soprattutto Gigi Maifredi in panchina. Da vate del calcio champagne al Bologna all’esame di chi vive di blasone e risultati. Durerà poco, il tempo di fallire l’accesso alle coppe europee come a Madama non capitava da lustri: Enzo D’Orsi, una vita passata nella quotidianità bianconera, sa raccontare alla perfezione quello che c’è tra le pieghe di un rapporto mai nato. Con buona pace di tutti. O quasi. (Fabio Fava, twitter: @fabiofava11)

"Il mondo di Tom Brady. Football e vita di un'icona americana", Roberto Gotta (Indiscreto)

Oggi è uno degli sportivi più famosi al mondo, non soltanto negli Stati Uniti, è un personaggio glamour e pubblico grazie al matrimonio con la top model Gisele Bundchen, ed è il simbolo del football americano, sport seguito a livello globale ma a livello di pratica prettamente americano. Tom Brady però non è stato sempre questo, anzi, è stato sempre la massima espressione della normalità, fin da bambino, quando col papà Tom Senior andò a vedere per la prima volta a 4 anni una partita dei San Francisco 49ers del mitico quarterback Joe Montana. Appunto, fin da bambino Tom, chiamato Tommy, ha sempre dovuto conquistarsi tutto per emergere, lui che doveva fare i conti con tre sorelle maggiori che eccellevano nello sport e che lo "oscuravano" in ogni situazione: questo "sgomitare" si è ripetuto in ogni fase della carriera sportiva, al liceo prima, al college a Michigan poi, e infine in NFL coi New England Patriots, che lo scelsero al numero 199 del Draft del 2000 (fa sorridere che furono chiamati 198 giocatori prima di lui, considerato ora uno dei migliori di sempre). Nel suo libro Roberto Gotta - massimo esperto italiano del suo sport, giornalista e telecronista che l'America del football l'ha frequentata di persona in decine di viaggi vedendo dal vivo 22 Super Bowl e 5 dei 6 vinti dai Patriots di Brady - ricostruisce la vera essenza del personaggio Brady attraverso storie, aneddotti, testimonianze, osservandolo e respirandolo dal vivo, nelle conferenze stampa e nei festeggiamenti. Una biografia incentrata sulla formazione dell'uomo e del quarterback Tom Brady partendo dalle origini, dalle radici della sua famiglia, fino ai successi di quello che è diventato a tutti gli effetti un'icona americana. (Davide Fumagalli)

"DDR: la Guerra Fredda del Football", Vincenzo Paliotto (Urbone Publishing)

Amburgo, 22 giugno 1974. Al minuto 78, Jurgen Sparwasser entra in scivolata nei libri di storia segnando il gol che regala alla Germania Est un leggendario successo sui cugini dell'Ovest ai Mondiali di calcio. E poco importa che fosse appena il girone eliminatorio e che Beckenbauer e soci avessero poi vinto quel torneo iridato. Si trattò del punto più alto ed iconico del Fussball della DDR, probabilmente anche più della vittoria nel torneo olimpico quattro anni più tardi o del successo del Magdeburgo in Coppa delle Coppe di qualche mese prima. L'autore dà uno spaccato significativo della rivalità calcistica senza precedenti che coinvolse le due Germanie nei 41 anni in cui gli Stati furono due. Una vera e propria trasposizione della Guerra Fredda sul rettangolo verde. Passando poi in rassegna le squadre e i giocatori che caratterizzarono un'epoca. Dall'odiata Dynamo Berlino, la squadra della Stasi al primato di Matthias Sammer, pallone d'Oro nel 1996 e in grado di vincere con entrambe le Nazionali a cavallo della caduta del Muro. Storie di un calcio che non c'è più, ma che ha lasciato un segno indelebile sul calcio europeo del Novecento. (Marco Castro, Twitter: @marcocastro2906)

"Io, il centrale e i pensieri laterali", Matteo Piano (Baldini+Castoldi)

La pallavolo in funzione del divertimento, la passione che ti sceglie, la costruzione di un talento. L’arte della fantasia e l’evasione dall’errore, la culla della vittoria e un sogno olimpico che ogni volta ti spinge a rialzarti: Io, il centrale e i pensieri laterali, edito da Baldini&Castoldi, è un libro di Matteo Piano e Cecilia Morini. Lui, leader della Nazionale italiana di pallavolo, ha scritto la sua autobiografia con la sostanza, pura e raffinata, dell’uomo vincente. Lei, psicologa dello sport, l’ha ornata di pensieri laterali e “corsivi” per rendere questo libro sportivamente speciale. Un testo che non raccoglie analisi dei comportamenti o precetti orientativi, ma vuole essere utile per desiderio degli autori: agli sportivi che devono sentirsi fragili per diventare vincenti; a tutti coloro che, atleti e non, vogliono coltivare l’imperfezione per continuare ad essere perfettibili. Contadino del bialbero della felicità, campione di lungo corso e imprese olimpiche, Matteo Piano ha ancora molto da dare al volley, eppure il volley gli ha già preso tanto. Ha subito un calvario di infortuni e ogni volta ha «imparato a camminare» per rialzarsi, coltivando un ritorno, guidando dal centro dei suoi pensieri la Nazionale italiana di pallavolo. Con un’idea romantica e «l’incazzatura sincera» di chi ha nel destino la grandezza sportiva… E sa che oltre al volley c’è un’altra bellissima vita da vivere. (Fabio Disingrini)

"Il mediano di Mauthausen", Francesco Veltri (Diarkos)

Dall’emozione di una standing ovation in uno stadio di Serie A all’isolamento disperato fino alla spersonalizzazione del campo di concentramento. Quella di Vittorio Staccione, mediano del Torino campione d’Italia nel 1927, è una storia di vita e sofferenza con lo spettro del fascismo sullo sfondo. Un racconto comune a tanti uomini di sport che hanno vissuto sulla propria pelle gli sconvolgimenti della Seconda Guerra Mondiale, a partire dal genio ungherese di Arpad Weisz, portato via dal vento di Auschwitz in un fredda notte di gennaio. Esempi di resistenza e di senso di responsabilità portato all’estremo, capaci di affrontare l’esistenza come le avversità di una partita di pallone: stringendo i denti e affidandosi al proprio bene più prezioso, il talento. L’escalation narrativa ed emotiva di Francesco Veltri non può lasciare indifferente nessuno, neanche chi è lontano anni luce da tacchetti, erba e schemi di gioco. (Matteo Zorzoli)

"500 ‘figu’ per un Bordon" (Urbone Publishing)

"Papà, andiamo in edicola che così prendiamo le figurine?" Qualunque bambino o bambina ha esclamato almeno una volta nella vita questa frase. D'altronde impossibile resistere al fascino della bustina che si apre o all'esaltazione istantanea che ti regala l'aver trovato proprio la "figu" che bramavi da settimane. Tutti ci siamo passati ma c'è chi a questa passione non ha voluto rinunciare, mai e poi mai, anzi ha finito per farlo diventare molto più che un semplice hobby, quasi un'autentica vocazione. Questa persona è il modenese Gianni Bellini, che in questo agile libro scritto a quattro mani insieme a Lorenzo Longhi, ha raccontato come è riuscito diventare il maggior collezionista mondiale di album, figurine e card dedicate al calcio. Una passione sconfinata che gli ha permesso nel corso degli anni di organizzare mostre, rilasciare interviste a quotidiani e media (nazionali ed esteri) e persino a programmi televisivi condotti da autentici monumenti della tv italiana come Mike Buongiorno e Fabrizio Frizzi. Un libro leggero e ricco di aneddoti curiosi che vi potrebbe far venire voglia di rispolverare i vecchi album o iniziare una nuova raccolta. (Stefano Dolci)

"Mavericks & Cult Heroes del calcio britannico", Remo Gandolfi (Urbone publishing)

Se il calcio britannico è ciò che vi fa accendere ogni weekend, questo manuale fa per voi. 27 biografie di calciatori che hanno in qualche modo lasciato il segno in Gran Bretagna negli ultimi 50 anni. Ma attenzione: non troverete i soliti nomi mainstream. Da Duncan Ferguson, attuale manager dell’Everton a quel ‘lungagnone’ di Niall Quinn, Remo Gandolfi ci racconta come anche ‘gli altri’ abbiano provato a lasciare il segno. Anedettoti e curiosità su personaggi meno noti del calcio inglese, ma proprio per questa ragione un appassionato che possa dirsi tale deve conoscere. (Simone Eterno @Simon_Forever)