Il Coronavirus dilaga: cosa rimane (da fermare) nel mondo dello sport?

L’epidemia COVID-19 sembra avere assunto dimensioni globali nelle ultime 24 ore. Con la sospensione delle gare NBA, è tempo di tracciare un riassunto delle competizioni che non hanno annunciato (per ora) la cancellazione delle proprie gare.

Escluse Italia e Spagna, il resto del calcio europeo sembra continuare a porte chiuse. Alla Uefa l’intricato compito di gestire e prevedere cancellazioni e recuperi. Questo weekend segnaliamo Tottenham-Manchester United il 15 marzo e un interessante derby Everton-Liverpool il lunedì. Dalla Bundesliga invece, un classico a effetto come Borussia Dortmund-Schalke.

Dall’altra parte del globo la Formula 1 non chiude le porte. L’inaugurazione della stagione è attesa domenica 15 marzo nel GP d’Australia, tra parecchi dubbi e perplessità. Proprio l’Australia sembra essere il paese meno disponibile a cambi di rotta. Continuano infatti le competizioni sportive della A-League di calcio e della National Rugby League.

Gli appassionati del ciclismo si possono consolare con le ultime tappe della Parigi-Nizza: le autorità francesi faranno rispettare il vincolo delle “porte chiuse” anche alla corsa prevista questo weekend, vietando l’accesso del pubblico alla partenza e all’arrivo.

Video - "Vai Giacomo!" Che colpo di Nizzolo che batte Ackermann e Sagan. Anche Nibali tra i primi 01:21

Altro appuntamento rilevante è quello dell’ultimo round del Sei Nazioni. Si disputerà a Cardiff il match Galles-Scozia, mentre sono state posticipate Italia-Inghilterra e Francia-Irlanda.

Continuano lo sprint anche il biathlon e la nostra Dorothea Wierer, impegnata a Kontiolahti (Finlandia) e da programma anche a Oslo Holmenkollen il weekend successivo. La tappa potrà essere vista in diretta tv sui canali Eurosport.

Video - A tu per tu con Dorothea Wierer: "Non mi aspettavo un Mondiale così incredibile" 04:58

Restando nell'ambito degli sport invernali, rimane in programma lo snowboard cross. Domenica, a Veysonnaz, Michela Moioli si prepara all'ultima gara stagionale, quella che le regalerà la terza Coppa del Mondo.

L’appuntamento con il golf non viene posticipato. Il PGA Tour farà tappa al campo Sawgrass, in Florida (Stati Uniti) tra il 12 e il 15 marzo. Sempre durante questo intervallo di tempo, andrà in scena il Rally Mexico 2020.

Infine lo sport americano. La lega di hockey su ghiaccio (NHL) ha preso nota della decisione dell’NBA, e sta valutando il da farsi proprio in queste ore. Il “soccer” americano (MLS) invece aveva preso misure precauzionali pochi giorni prima, come quella di trasportare i giocatori esclusivamente con voli privati, e sembra che al momento queste misure vengano ritenute sufficienti alla continuazione delle partite. Ma l’evento più sentito di questo periodo è la “March Madness” di pallacanestro collegiale organizzata dalla NCAA: per ora la competizione procederà, ma a porte chiuse.

Difficile prevedere posticipi e ritiri delle gare di pugilato e MMA, in quanto programmate da organizzazioni indipendenti tra loro.