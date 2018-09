Festival dello Sport a Trento: Maldini, Guardiola, Nash, Pellegrini e uno spettacolo imperdibile

Conto alla rovescia per Il Festival dello Sport, l’evento nazionale che fra un mese porterà a Trento, a contatto con il grande pubblico, i protagonisti di un mondo epico e meraviglioso – campioni, allenatori, tecnici, autorità - per raccontare e celebrare il sogno di tutti gli atleti e le squadre: Il Record. Organizzato da La Gazzetta dello Sport e la Regione Trentino, con il patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico, Il Festival dello Sport metterà in scena più di 100 eventi che si svolgeranno in 15 location, con oltre 150 ospiti: un’immensa inchiesta giornalistica dal vivo, con il coinvolgimento di oltre 50 giornalisti Gazzetta, un racconto corale sul record, su come lo si costruisce, conquista e difende. Il festival sarà anche una splendida occasione per praticare tanti sport, grazie ai Camp organizzati nelle piazze di Trento. Il palinsesto del festival è stato presentato oggi a Milano da: Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup; Giovanni Malagò, presidente del Coni; Andrea Monti, direttore de La Gazzetta dello Sport; Gianni Valenti, vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e direttore scientifico de Il Festival dello Sport; Alessandro Andreatta, sindaco di Trento; Maurizio Rossini, Ceo di Trentino Marketing; Luca Zeni, assessore alla Salute, politiche sociali e sport della Provincia autonoma di Trento; Raimondo Zanaboni, direttore generale di Rcs Pubblicità.

Video - Mini-Movie: dal ritorno della Virtus alle imprese di Torino e Milano, tutto il meglio della stagione 07:15

Sacchi, Zanetti... e poi Inter del Triplete, Armani 1986/87, Luna Rossa e...

Sono intervenuti anche Simone Moro, Arrigo Sacchi, Javier Zanetti e Dan Peterson. Il Festival racconterà i record dei grandi solisti e delle grandi squadre: atleti e atlete, campioni e campionesse di oggi e di ieri a tu per tu con La Gazzetta dello Sport per raccontare l’impegno, la fatica, il trionfo, i progetti; tra loro, in primo piano i campioni paralimpici, conquistatori di record che vanno oltre ogni limite; e poi le imprese collettive rimaste nel cuore dei tifosi, con le squadre e gli allenatori che hanno segnato la storia dello sport, come l’Inter del Triplete, il Dream Team del Fioretto femminile, Luna Rossa, l’Olimpia Milano 1986/87 e tante altre.

Video - Sofia Goggia, il mini-movie di un oro e di una giornata leggendaria 05:08

150 ospiti, fenomeni dello sport da tutto il mondo

Alcuni nomi di un elenco che andrà ancora arricchendosi: Giuseppe, Carmine e Agostino Abbagnale, Jean Alesi, Giacomo Agostini, Carlo Ancelotti, Stefano Baldini, Alessandro Benetton, Patrizio Bertelli, Max Biaggi, Gianlorenzo Blengini, Riccardo Bonadeo, Ross Brawn, Federica Brignone, Maurizia Cacciatori, Tony Cairoli, Martina Caironi, Giorgio e Tania Cagnotto, Niccolò Campriani, Davide Cassani, Igor Cassina, Pierluigi Collina, Brunello Cucinielli, Gigi Dall'Igna, Francesca Dallapè, Elisa Di Francisca, Angela Eiter, Arianna Errigo, Kristian Ghedina, Simone Giannelli, Sofia Goggia, Pep Guardiola, Josefa Idem, Luigi Lamonica, Tamara Lunger, Paolo Maldini, Manolo, Bob McAdoo, Dino Meneghin, Reinhold Messner, Gian Paolo Montali, Massimo Moratti, Simone Moro, Francesco Moser, Steve Nash, Mara Navarria, Adam Ondra, Luca Pancalli, Fabrizio Pasquali, Letizia Paternoster, Pierfrancesco Pavoni, Federica Pellegrini, Dan Peterson, Francesca Piccinini, Michele Pirro, Riccardo Pittis, Francesca Porcellato, Roberto Premier, Maria Rosa Quario, Don Quarrie, Angelika Rainer, Markus Rehm, Nicola Rizzoli, Fabrizio Rossini, Meo Sacchetti, Arrigo Sacchi, Francesca Schiavone, Max Sirena, Carlo Simionato, Giovanni Soldini, Jimmy Spithill, Stefano Tilli, Filippo Tortu, Giovanna Trillini, Dorina Vaccaroni, Giusy Versace, Valentina Vezzali, Roberta Vinci, Bebe Vio, Alice Volpi, Javier Zanetti.

Video - Marco Cecchinato che emozioni ci hai regalato! Il mini-movie del tuo Roland Garros 05:19

Infantino, Agnelli, Ceferin, Boban e tanta tecnologia...

Trento ospiterà Il Festival dello Sport nei teatri, i palazzi storici e le piazze, in un continuo intrecciarsi di appuntamenti indoor e attività outdoor dal mattino alla sera, offrendo informazione, spettacolo, divertimento e tanto sport, con una inaugurazione prevista la sera dell’11 e poi tre giornate articolate in un ricco palinsesto di eventi. Il palinsesto prevede anche un importante convegno sul rapporto tra scuola e sport con la partecipazione del ministro dell’Istruzione e dell’Università Marco Bussetti, e una grande tavola rotonda sul mondo del calcio con il presidente della Fifa Gianni Infantino, il presidente della Uefa Alexander Ceferin, il presidente dell’Eca e della Juventus Andrea Agnelli, il presidente di RCS MediaGroup e del Torino calcio Urbano Cairo e il vicesegretario generale della Fifa Zvonimir Boban. Si parlerà anche di televisione e sport con Andrea Zappia, amministratore delegato Sky Italia, Marco Giordani, amministratore delegato RTI, Alessandro Araimo, amministratore delegato Discovery Italia e un manager di DAZN Italia. E ancora, i tanti elementi che compongono un record - allenamenti e strategie, ma anche psicologia, etica, alimentazione, medicina dello sport, materiali, business e ricerca – saranno argomento di incontri, approfondimenti e workshop con specialisti della materia.

Video - Goggia, Hirscher, Vonn, Shiffrin, Italia e tanto altro: il mini-movie della stagione in 10 minuti 10:44

Cultura al potere: cinema, libri e cucina...

Il Festival dello Sport offrirà anche serate di spettacolo, per celebrare lo sport con la musica e il teatro, con artisti di primo livello come i Kataklò, Neri Marcorè, Federico Buffa, Gianfelice Facchetti. E non mancheranno incursioni musicali con Francesca Michielin, sul palco insieme a Sogia Goggia, e uno show tra gastronomia e sport, con Davide Oldani. All’interno del programma, cinema e libri hanno percorsi dedicati. Per tutta la durata del festival il cinema Vittoria avrà in cartellone una vasta rassegna di film ispirati al mondo dello sport e dei record, anche in collaborazione con Trento Film Festival. Quanto ai libri, è in programma un vero festival nel festival all’interno del grande bookstore allestito in Piazza Duomo. Ci saranno tra gli altri: Hervé Barmasse, Enrico Brizzi, Ivan Cordoba, Luca Crovi, Oscar De Pellegrini, Vikash Dhorasoo, Tommy Dibari, Davide Ferrario, Marco Malvaldi, Fulvio Massini, Oney Tapia. Il mondo della scienza e della tecnologia avrà un polo dedicato, il Tech Dome, con incontri, eventi esperienziali dedicati alle nuove tecnologie, la presenza di start up e workshop. Anche il Muse si attiverà con un programma speciale, e al Palazzo delle Albere sarà allestita la mostra Tutti i colori del Motomondiale, con i caschi e le altre creazioni del designer Aldo Drudi. Sarà ospite speciale del festival Varenne, il trottatore più vincente e più ricco di tutti i tempi, con il suo proprietario Enzo Giordano, il suo mitico driver Giampaolo Minnucci e Roberto Brischetto.

Video - Sudore, passione, gioia e delusione: il mini-movie del Sei Nazioni 2018 15:11

Prova i tuoi sport preferiti insieme ai campioni...

Molte piazze della città – Duomo, Dante, Fiera, Santa Maria Maggiore - saranno dedicate allo sport praticato, con campi di gioco, circuiti, palestre e pedane: un ricco palinsesto animerà i vari camp per dare al pubblico la possibilità di divertirsi e allenarsi affiancati da coach professionisti, in collaborazione con le federazioni e associazioni locali dei vari sport: Basket, con Aquila Basket - Albatros Basket; Volley, con Trentino Volley; Scherma, con Fis - Club Scherma Trento; Arrampicata, con Fasi - Guide Alpine; Ciclismo e Mountain bike, con Fci - U.S. Aurora - C.C. Forti E Veloci; Atletica e running, con Fidal - Atletica Trento; Skiroll, con Fisi - Asd Charly Gaul.

I principali incontri in palinsesto saranno trasmessi in diretta sul maxischermo di piazza Duomo, sul sito del festival (ilfestivaldellosport.it) e su gazzetta.it.

Un’anteprima del programma è già disponibile sul sito ilfestivaldellosport.it e nelle prossime settimane sarà completata con tutti gli eventi e gli ospiti e arricchito con dettagli e orari.

Gli sponsor...

Radio Italia, radio ufficiale del festival, dedicherà all’evento un’importante campagna di comunicazione radiofonica, una pagina dedicata e news aggiornate sul sito radioitalia.it, un’ampia copertura social sulle sue pagine ufficiali Facebook, Twitter e Instagram. La musica di Radio Italia sarà la colonna sonora de Il Festival dello Sport e accompagnerà i numerosi appassionati durante i quattro giorni. Radio Italia curerà, inoltre, l’animazione in occasione di numerosi eventi di piazza.

Il Festival dello Sport è organizzato con la collaborazione di importanti partner. Audi, main partner, è vicina ai grandi eventi sportivi perché uno dei pilastri su cui si basa la Marca dei quattro anelli è proprio la sportività. In occasione del Festival dello Sport a Trento, infatti, il 13 ottobre si svolgerà la consegna delle vetture Audi che porteranno gli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali ai numerosi appuntamenti dell’intenso calendario agonistico. Dal 2007 Audi è vicina agli atleti della Federazione, con una partnership che è cresciuta nel tempo, trasformandosi in una condivisione di strategie e di comunicazione, forte della lunga tradizione dei due Brand e della comune attenzione all’eccellenza e ricerca della migliore performance. E proprio grazie alle ottime performance espresse, a una nutrita rappresentanza dei migliori atleti FISI sarà consegnata la A6 Avant quattro, scelta come vettura ufficiale proprio per la capacità di abbinare prestazioni elevate, sicurezza in ogni contesto grazie alla trazione quattro, e praticità di utilizzo. Eni sarà presente alla prima edizione del Festival dello Sport in qualità di main partner, per raccontare come l’azienda condivide e promuove i valori positivi dello sport, a sostegno dei giovani e del Paese, perché “Eni è con l’Italia”, sempre, investendo per le generazioni future e pensando in maniera positiva al domani attraverso le proprie attività e le iniziative che valorizzano il territorio. UnipolSai, premium partner, fonda il proprio supporto al Festival dello Sport sulla convinzione che il ruolo di una grande azienda, oltre a creare valore economico e benessere, sia quello di generare valore sociale per un’ampia platea di stakeholders, dalle istituzioni agli enti sociali, dalle associazioni alla cittadinanza. In quest’ambito lo sport, vissuto con passione, lealtà e correttezza, diviene uno strumento educativo di primaria importanza e il veicolo privilegiato di tutti i valori necessari alla persona per crescere nella società. Il Festival dello Sport celebra i più grandi risultati dello sport italiano e Aprilia, con i suoi i suoi 54 titoli mondiali, è onorata di esserne partner, in rappresentanza del Gruppo Piaggio, unico gruppo totalmente italiano in MotoGP. Essere a Trento, in una regione storicamente amica di Aprilia e del Gruppo Piaggio con cui condivide valori comuni in quanto simboli dell’eccellenza italiana, è un elemento che rende questa partnership ancora più completa ed entusiasmante. Sport e Credito Cooperativo sono un binomio da sempre e hanno in comune valori fondanti come lavoro, onestà e impegno. Cassa Centrale Banca è partner del Festival dello Sport, un grande evento che celebrerà l’entusiasmo, che accomunerà uomini, donne, professionisti e amatori in un’unica grande passione, un volano di emozioni positive e stimolanti, soprattutto per le nuove generazioni. E, non da ultimo, un’opportunità di promozione per il Trentino. La scelta di CosmoBike Show, la Fiera Internazionale del Ciclo di Verona, di aderire come partner al Festival dello Sport nasce dalla consapevolezza che è necessario rivoluzionare gli eventi scendendo concretamente sul campo per costruire nuovi stimoli e nuove opportunità di contatto. La partnership con La Gazzetta dello Sport e la condivisione concreta di idee e progetti sono la prima tappa di un percorso che è destinato a cambiare l’idea e l’impatto degli eventi fieristici dedicati alla bici. Ecopneus, società consortile senza fine di lucro per il riciclo dei Pneumatici Fuori Uso e la promozione della gomma riciclata in Italia, è partner “green” del festival grazie ai campi per il basket e per il volley che animeranno Piazza Fiera e che saranno realizzati con circa 5.000 kg di gomma riciclata dai Pneumatici Fuori Uso. I campi saranno infatti basati sulla tecnologia Tyrefield, che garantisce prestazioni atletiche ottimali, per un esperienza di gioco sicura e di alto livello qualitativo. La Sportiva, brand trentino leader mondiale nella produzione di scarpette d’arrampicata e di scarponi per l’alta montagna, sarà partner del Festival patrocinando gli eventi di arrampicata, sport in fortissima ascesa in Italia e nel resto del mondo e che vedrà nel 2020 la prima partecipazione ufficiale alle Olimpiadi di Tokyo come nuova disciplina sportiva, e coinvolgendo le climbers di eccezione Angela Eiter e Angelika Reiner detentrici del record mondiale di difficoltà in ambito femminile. Monograno Felicetti è partner del Festival dello Sport. Il Pastificio Felicetti, con i suo oltre cento anni di storia e il forte radicamento con il Trentino e le Dolomiti, da anni ha scelto di dare il proprio contributo al mondo dello sport supportando atleti di varie discipline e manifestazioni. Il tutto con la consapevolezza che una buona alimentazione è parte integrante della preparazione atletica di chi pratica sport o di chi fa di esso il proprio mestiere. Parmigiano Reggiano, partner del Festival, è da sempre vicino al mondo dello sport, in quanto risorsa utile per tutti gli sportivi: è un prodotto naturale al 100%, ricco di minerali e nutrienti e facilmente digeribile. Dal basket al running, dal rugby al ciclismo, il Consorzio ha attive numerosi sponsorizzazioni in ambito sportivo: e si presenta a Trento, a una manifestazione unica nel panorama italiano, con l’obiettivo di dialogare sempre più direttamente con il pubblico degli appassionati di sport, con i quali condivide uno stile di vita healthy.