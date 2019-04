Il mondo dello sport abbraccia Parigi e Notre Dame: “Queste immagini spezzano il cuore”

Immagini che non vorremmo mai vedere, immagini che però, ad oggi fanno il giro del mondo. La cattedrale di Notre Dame, uno dei simboli di Parigi e una delle icone più simboliche della Francia è in fiamme. Così come in fiamme e ferito, è il cuore dei tanti sportivi francesi o di quelli che a Parigi hanno trovato una casa, sportivamente parlando e non.

Il mondo dello sport infatti, non resta impassibile davanti all’accaduto e si strige attorno a Parigi, alla Francia e Notre Dame. Perché Notre Dame non è solo un simbolo di Francia, ma è immagine di tutti, storia e cultura mondiale.

Un bel gesto è anche quello di Marca, che dedica uno spazio particolare alla Cattedrale di Parigi. La "M" di Marca infatti, è riempita del tricolore francese e spunta anche la rappresentazione di Notre Dame stessa.

Si stringe intorno alla Francia anche tutto il mondo dello sport, ovviamente. Commenti anche da parte degli azzurri, di chi in Francia, o a Parigi gioca, o chi, semplicemente vuol fare sentire la vicinanza alla città. Perché è così, Notre Dame è un patrimonio di tutti.