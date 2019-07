Le 50 squadre più ricche del mondo: domina il football, il calcio stenta e non c'è la Juventus

Tra le 50 società sportive che valgono di più al mondo non c'è nemmeno un'italiana. Anzi, addirittura il calcio in generale stenta in una classifica quasi monopolizzata dagli sport americani. Secondo l'analisi redatta da "Forbes", 42 club su 50 appartengono al mondo a stelle e strisce, con un netto dominio del football americano, presente addirittura con 26 franchigie: alle sue spalle si piazza il baseball della MLB con 9 squadre mentre il calcio europeo, con 8, precede di un soffio il basket della NBA (7).

La classifica, che considera anche gli introiti della stagione appena conclusa, vede confermarsi in vetta per il quarto anno consecutivo i Dallas Cowboys (NFL), valutati 5 miliardi di dollari: la franchigia texana può contare su 340 milioni di sponsorizzazioni, sui proventi di uno stadio da 80.000 posti e sul nuovo centro di allenamento dal valore stimato di un miliardo di dollari. Seguono i New York Yankees (MLB) a quota 4,60 miliardi, con un incremento del 15% nel valore rispetto alla scorsa stagione, prima delle big del calcio europeo: Real Madrid (4.24), Barcellona (4.02) e Manchester United (4.00) soffrono la concorrenza dei New York Knicks, la franchigia più ricca della NBA (4.0).

Chiudono la top 10 i New England Patriots (MLB), i Los Angeles Lakers (NBA), i Golden State Warriors (NBA), i Los Angeles Dodgers (MLB) e i New York Giants (NFL). Il calcio europeo si rivede al 17° posto con il Bayern Monaco (3.02 miliardi), seguito dal Manchester City (25°, 2.69 miliardi), dal Chelsea (32°, 2.58), dall'Arsenal (42°, 2.27) e dal Liverpool (45°, 2.18). La squadra più ricca in Italia è la Juventus, ma non rientra nelle prime 50 posizioni della classifica mondiale.