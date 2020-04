In un'intervista organizzata da Ivan Zazzaroni, Giovanni Malagò ha fatto il punto sulle incerte acque in cui naviga lo sport italiano in questo periodo; ha commentato le ipotesi di ripresa, le dichiarazioni di Gravina e Pellegrini, il ruolo del calcio durante la quarantena. Ma il problema più rilevante, secondo il presidente del Coni, sta all'apice dell'organizzazione sportiva. Senza sinergie e coesione da parte dei maggiori organi insomma, non si va da nessuna parte.

" Senza fare polemica per carità, io avrei chiuso dentro una stanza la Federcalcio, la lega di A, l’Assocalciatori, gli allenatori, le televisioni e gli organismi internazionali, Fifa e Uefa, e non li avrei fatti uscire finché non avessero prodotto un documento condiviso. La stessa cosa per B e Lega Pro. Tu cosa sei disposto a lasciare sul tavolo se la stagione non si conclude? E tu, televisione, il 5, il 10 o il 15 %? Tu Federazione, sei disposta a partecipare a un fondo di solidarietà? E voi calciatori, a quanta parte dello stipendio rinunciate? […] Niente, si procede a vista, per ipotesi, con una conflittualità che danneggia qualsiasi progettualità. "

Nei giorni scorsi, il presidente della Figc Gabriele Gravina si era espresso più volte riguardo le possibili soluzioni per la ripresa del campionato di Serie A; tra le tante soluzioni date in pasto alla stampa, anche l'ipotesi di concludere il campionato solo negli stadi del sud. Malagò tratta queste dichiarazioni con le pinze:

" Gravina lo sento tutti i giorni, ho letto con particolare attenzione la sua intervista a Repubblica, comprendo le difficoltà del momento e capisco che voglia portare a termine la stagione. Parla di luglio, agosto, settembre e ottobre, addirittura della prossima Serie A articolata in due gironi con playoff e playout. Quello che manca è un piano preciso, chiaro, praticabile e convincente. "

La ripresa avverrà attraverso due fasi

" Due sono le fasi. La prima è la ripresa dell’attività. Banalmente, l’allenamento. Spero che il Governo la autorizzi il prima possibile. […] Superfluo sottolineare che è imprescindibile il sacrosanto rispetto dei parametri indicati dai medici, accesso, distanze e altro. "

La preoccupazione, è che le prestazioni degli atleti possano essere compromesse a causa del lungo periodo di stop:

" È necessario rimettere in moto la macchina atleta che non può restare ferma per troppo tempo a prescindere dalla data dell’impegno agonistico. 6 mesi, 8 mesi, un anno e 3 mesi per gli olimpici. Attenzione però, quando parlo di ripresa degli allenamenti la intendo aperta tanto all’atleta individuale quanto alla squadra, sempre che lo sport di riferimento lo consenta. Mi sono opposto all’ipotesi di far ricominciare prima gli sport di squadra perché nel mio ruolo ho il dovere di tutelare tutte le federazioni e le 387 discipline sportive di Casa Coni. "

Poi, la fase due:

" Sullo svolgimento delle partite mi sembra di essere stato chiaro. Riguarda la fase due e in ballo ci sono troppi interessi divergenti, chi ha paura di perdere la categoria, chi i soldi. "

Il commento sulle dichiarazioni di Federica Pellegrini

Malagò si aggrega alla provocazione lanciata dalla Pellegrini, concordando sul fatto che l'accusa della nuotatrice azzurra non sia diretta allo sport del calcio in sè, ma al trattamento mediatico inerente le condizioni degli atleti di altri sport, spesso trascurati durante questa situazione di emergenza.

" Posso garantire che la Pellegrini e tutti gli altri atleti che sento ogni giorno sono molto risentiti con chi parla esclusivamente dei problemi del calcio trascurando quelli di sportivi che hanno esigenze e urgenze identiche, se non addirittura superiori. Prendiamo Federica; abita con il suo allenatore a 30 metri dalla piscina dove si allena. Mi devi spiegare che grado di rischio potrebbe mai correre se domattina potesse rimettersi a nuotare. E la Goggia che deve recuperare dall’infortunio al braccio? "

Molti giustificano questa maggiore attenzione rispetto la ripresa del calcio facendo notare il grande ruolo economico che tale sport gioca nel sistema sportivo italiano. Ma Malagò non è d'accordo:

" Gente come Federica si mantiene senza l’aiuto del calcio. Lo sport non può essere e non è soltanto il calcio di Serie A. "