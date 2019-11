Monaco ospiterà i Campionati Europei multi-sport nel 2022

Il Consiglio di EC2022 annuncia che Monaco di Baviera ospiterà l’edizione 2022 dei Campionati Europei: la candidatura è stata approvata all’unanimità dalle Federazioni Europee partecipanti. Monaco 2022 celebrerà anche il 50esimo anniversario dei Giochi Olimpici che si disputarono nella città tedesca, con l’iconico Olympic Park di Monaco che sarà il cuore pulsante della seconda edizione dei campionati multi-sport. Sei sport protagonisti dell’edizione 2018 hanno già confermato la loro partecipazione e l’organizzazione dei rispettivi campionati continentali durante l’evento che si terrà da giovedì 11 a domenica 21 agosto 2022: Atletica leggera, Ciclismo, Golf, Ginnastica, Canottaggio e Triathlon.

Eurovision Sport, una divisione di European Broadcasting Union (EBU), sarà ancora il media rights partner dei Campionati, assicurando una copertura estensiva in chiaro attraverso broadcaster membri dell’EBU e partner. La maggior parte di eventi e attività si terrà dentro o intorno all’Olympic Park di Monaco per creare una straordinaria atmosfera di festa che permetterà agli atleti di sport diversi di condividere l’evento e ai visitatori di godersi eventi multipli. Il Consiglio di EC2022 è felice di confermare anche le date per l’edizione 2026 dei Campionati Europei. A seguito di consultazioni con le Federazioni Europee partecipanti (European Athletics, UEC, FISA, UEG, ETU, ET-LET), le date saranno: da giovedì 30 luglio a domenica 9 agosto 2026. Il presidente dei Campionati Europei 2022 e dell’Associazione Europea Atletica Leggera, Svein Arne Hansen, ha detto: "Parlo a nome di tutti gli sport partecipanti affermando quanto siamo felici di poter essere nella meravigliosa città di Monaco nel 2022 e siamo particolarmente felici per gli atleti che torneranno in Germania - dove ci sono moltissimi appassionati di sport - dopo il successo di Berlino 2018. E’ un testamento alla fantastica eredità lasciata dall’Olympic Park di Monaco che porterà i nostri Campionati Europei individuali di nuovo lì insieme, proprio per il 50esimo anniversario dei Giochi Olimpici, utilizzando molte delle sue iconiche strutture".

“Siamo felici anche della rinnovata partnership con Eurovision Sport - ha aggiunto - così milioni di appassionati di sport potranno godersi le emozioni uniche dei Campionati Europei 2022, con trasmissioni in chiaro”. L’edizione inaugurale dei Campionati Europei nel 2018 si sono tenute dal 2 al 12 agosto con Glasgow e Berlino che hanno ospitato con grande successo sette Campionati Europei e 13 discipline. Una audience televisiva di oltre 1,4 miliardi di spettatori ha guardato questa memorabile prima edizione su canali in chiaro grazie a broadcaster membri dell’EBU e partner in 44 territori europei e mondiali. Sono state registrate 1,9 miliardi di visite su siti con un reach sui social media di 745 milioni. Nelle due città ospitanti, un totale di un milione di persone ha assistito a sessioni presso centri come l’Olympic Stadium di Berlino, guardato eventi su strada nelle vie delle città ospitanti e si sono godute una grande atmosfera di festa presso George Square a Glasgow e Breitscheidplatz a Berlino.