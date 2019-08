Nasce il Fondo per le atlete mamme: il Governo stanzia 3 milioni, un aiuto alle sportive

Una bella iniziativa per le atlete non professioniste che sono anche mamme. È infatti stato costituito un Fondo ad hoc che sosterrà le donne durante tutta la gravidanza e che prevede contributi fino a 1000 euro al mese. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” grazie al quale le atlete potranno richiedere un sussidio in modo da assicurarsi la continuità retributiva anche durante il periodo di congedo. Sono stati stanziati 3 milioni di euro complessivi, uno all’anno per il 2019, 2020, 2021.

Alle atlete che sono in possesso dei requisiti potrà essere erogato un contributo di maternità fino a un massimo di dieci mensilità d’importo pari a 1.000 euro, ciascuna a far data dall’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la richiesta. Bisogna avere però dei precisi requisiti: svolgimento di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal Coni, non avere redditi derivanti da altre attività superiori ai 15000 euro lordi; non appartenere a gruppi sportivi militari o a gruppi che garantiscono una tutela previdenziale; possesso della cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’unione Europea oppure essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.