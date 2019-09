Parkour freestyle, il russo Evguenii Aroian vince a Budapest

Ultimo giorno per i World Urban Games 2019, la prima manifestazione internazionale dedicata agli sport urban. Uno degli sport più rappresentativi della categoria è senza dubbio il parkour, nato in Francia intorno agli anni ’90 e diffusosi poi in tutto il mondo. Oltre ad avere eccellenti doti atletiche, per praticare parkour è necessario essere creativi e fantasiosi, per potersi spostare rapidamente sfruttando tutto ciò che l’ambiente circostante offre.

A vincere ai WUG 2019 nella categoria freestyle maschile è stato l’atleta russo Evguenii Aroian, che in finale ha totalizzato 24 punti. Al secondo posto si è classificato il polacco Krystian Kowalewski: anche lui ha ottenuto 24 punti in finale, ma il miglior punteggio del russo in fase di qualificazione gli ha dato diritto al primo posto. In terza posizione è arrivato il greco Dimitris Kyrsanidis, che è arrivato a quota 24 punti.

Domenica mattina sono andate in scena anche le finali femminili di BMX freestyle. Si tratta di una disciplina particolarmente interessante in ottica internazionale perché è presente anche nel programma olimpico e con i Giochi di Tokyo in arrivo tra meno di 11 mesi, c’era molta attesa per il risultato. A vincere è stata la diciottenne statunitense Hannah Roberts, che ha totalizzato 93 punti. Seconda con il punteggio di 87,20 è arrivata la giapponese Minato Oike, mentre al terzo posto con il punteggio di 83 si è classificata la colombiana Liszurley Villegas Serna.

L’atleta statunitense è stata protagonista di una disavventura che avrebbe potuto mettere in serio pericolo la sua prestazione: la sua bicicletta è andata persa durante il viaggio dagli Stati Uniti e solo sabato mattina è arrivata a Budapest, fortunatamente in tempo perché potesse partecipare alla finale. “È stato un ottimo test per le Olimpiadi di Tokyo” ha detto la Roberts, “il livello delle atlete era molto più alto di altre competizioni internazionali.”