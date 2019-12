Una giornata storica per lo sport al femminile: ora bisogna far sì che il modello funzioni

Un piccolo passo per le atlete, un grande passo per il movimento femminile in generale. L'11 dicembre 2019 sarà ricordato per molto tempo: da dilettanti le donne dello sport fanno un passo deciso verso il professionismo, una grande conquista richiesta a grande voce e conquistata a suon di risultati, non ultimo il grande mondiale di calcio disputato dalle ragazze della Nazionale azzurra. Un grimaldello che servirà alle atlete di tutti gli sport, dal calcio al basket, passando per volley e rugby. La rivoluzione è in atto: bisogna cavalcarla ora, un passo alla volta.

Cosa è successo

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento alla Manovra che estende le tutele contrattuali previste dalla legge sul lavoro sportivo e introduce sgravi fiscali per tre anni alle società che stipulano con le atlete questo tipo di contratti. L'esonero contributivo è al 100% per tre anni, fino a un tetto di 8000 euro: si tratta di un emendamento che diventerà legge non appena approvata la Manovra.

Cosa succederà ora

Una volta approvata la Manovra, saranno le federazioni a decidere se approfittare del provvedimento, quindi la legge delega sul lavoro sportivo fisserà le linee guida. In poche parole, le atlete non sono già diventate professioniste, ma l'emendamento, che mette sul piatto 11 milioni da parte dello Stato, ne favorisce il processo. E quindi ora bisognerà lavorare, e sul serio, a 360°.

Le ragazze del rugby azzurro esultano dopo la vittoria contro la Francia al Sei NazioniGetty Images

"Aumentare l'interesse per aumentare il giro di denaro"

Maddalena Boffoli, avvocato del lavoro esperta di pari opportunità, dalle pagine di IO Donna spiega cosa deve succedere nel prossimo triennio.

" Dobbiamo fare in modo che si innesti un circolo virtuoso a vantaggio degli atleti e delle società: tenere viva l’attenzione sul tema, fare in modo che le tv e i media in genere seguano sempre di più, per esempio, le partite di calcio femminile. Aumentando l’interesse (come è successo per i mondiali di Francia), aumenterà il giro di denaro: si faranno più partite, più tornei, arriveranno più sponsor e più ragazze si avvicineranno allo sport. Il cammino verso il professionismo deve essere, insomma, sostenibile dal punto di vista economico altrimenti la nostra battaglia diventa inutile "

Sara Gama sulla copertina dell'Almanacco Panini

Il calcio femminile che avanza è una realtà, confermata anche dalla prossima copertina dell'Almanacco Panini 2020, che sarà divisa in tra Federico Chiesa, simbolo della Nazionale azzurra rinata sotto Roberto Mancini, e Sara Gama, capitana di quella Nazionale femminile che così a ben figurato al Mondiale femminile. E' la prima volta che una donna campeggia sulla copertina della storica pubblicazione, e non può essere un caso.