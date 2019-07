L'Italia del volley femminile asfalta l'Ungheria e vola in finale: venerdì sfiderà la Russia

L’Italia ha demolito l’Ungheria con un roboante 3-0 (25-15; 25-16; 25-16) e si è qualificata alla Finale del torneo di volley femminile alle Universiadi 2019. Le ragazze di coach Marco Paglialunga, che ieri avevano surclassato il Brasile ai quarti di finale, si sono imposte senza alcun problema contro la malcapitata formazione magiara e hanno così staccato il pass per l’atto conclusivo della competizione riservata agli universitari di tutto il mondo. Le azzurre torneranno in campo venerdì sera (ore 20.00) per affrontare la Russia che oggi pomeriggio ha avuto la meglio sul Giappone per 3-1, il match andrà in scena come sempre al PalaSele di Eboli dove il pubblico cercherà di spingere la nostra Nazionale verso la conquista della medaglia d’oro.

Oggi l’Italia ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco manifestando una superiorità disarmante nei confronti delle rivali, incapaci di fronteggiare il gioco ben organizzato del nostro sestetto. L’opposto Anna Nicoletti ha chiuso da top scorer (15 punti), doppia cifra anche per la schiacciatrice Francesca Villani (10) e per la centrale Beatrice Berti (11), Carlotta Cambi in cabina di regia.

ITALIA-UNGHERIA (25-15, 25-16, 25-16)

ITALIA: Perinelli 7, Botezat 4, Nicoletti 15, Villani 10, Berti 11, Cambi 6, De Bortoli (L). Napodano 1, Nwakalor 1. Ne: Molinaro, Bosio, Angelina. All. Paglialunga

UNGHERIA: Villam L. 3, Zolyom 2, Nemeth 10, Kiss 7, Gymes 7, Bleicher, Toth F. (L). Villam C. 1, Cicic 1, Vezsenyi, Toth D. Ne: Riczko. All: Leiszt

Durata set: 24, 25, 24