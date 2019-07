Napoli, tutto pronto per la Universiade Estiva

Dal 3 al 14 luglio Napoli diventa la capitale mondiale dello sport universitario. È proprio il capoluogo partenopeo, infatti, ad ospitare la 30° edizione delle Universiadi Estive, l’evento sportivo globale aperto a tutti gli iscritti ad una facoltà universitaria. Una manifestazione molto attesa dalla città, che è pronta ad accogliere migliaia di ragazzi provenienti da ogni parte del mondo. Sono infatti circa 8000 gli atleti che parteciperanno alle gare della Universiade Estiva, suddivisi tra i 18 sport presenti: tiro con l’arco, atletica, basket, tuffi, scherma, calcio, ginnastica artistica e ritmica, judo, rugby, vela, nuoto, tennistavolo, tiro a segno, taekwondo, tennis, pallavolo e pallanuoto.

Circa 4000 atleti saranno ospitati nell’innovativo villaggio ideato per questa manifestazione: due navi da crociera super equipaggiate, ormeggiate al porto di Napoli. Un’idea senza dubbio originale per una manifestazione che fa dell’unicità il suo cavallo di battaglia: “To be unique”, essere unici, è lo slogan dell’Universiade napoletana. 2114 ragazzi, provenienti da 71 Paesi, saranno ospitati nella MSC Lirica, mentre 1888 originari di 38 Paesi verranno alloggiati nella Costa Victoria. Entrambe le navi offrono ai propri ospiti tutti i comfort più moderni, oltre alla possibilità di continuare ad allenarsi in vista delle gare. Chi non verrà alloggiato sulle navi, troverà accoglienza presso i campus di Napoli e Salerno.

Attesissima la Cerimonia di Apertura di mercoledì 3 luglio, in programma allo Stadio San Paolo di Napoli, per l’occasione rinnovato e modernizzato. Tanti gli ospiti in programma, tra cui spicca Andrea Bocelli. In tribuna sono attese tutte le maggiori cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insomma, un occasione non solo per Napoli, ma anche per l’Italia intera. Il nostro paese detiene il record per il maggior numero di Universiadi organizzate: 5 (compresa l’edizione 2019) quelle estive e 6 quelle invernali.