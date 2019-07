Pallanuoto, Italia-Canada 15-7: Setterosa in finale per l’oro contro l'Ungheria sabato

Grande successo in semifinale per l’Italia della pallanuoto femminile alle Universiadi: le azzurre annichiliscono il Canada, sconfitto per 15-7, e domani affronteranno per l’oro l’Ungheria, vincente ai rigori sulla Russia. Per le azzurre, oggi avanti già 11-3 a metà gara, triplette di Gottardo, Ranalli e Cocchiere, doppiette di Repetto e Centanni e gol di Millo e Borg.

TABELLINO

Italia-Canada 15-7

Italia: Sparano, Ioannou, Gottardo 3, Cuzzupè, Ranalli 3 (1 rig) , Millo 1, Borg 1 (rig.), Di Claudio, Repetto 2, Storai, Centanni 2, Cocchiere 3, Malara. All. Miceli.

Canada: Jensen, Allin, Morrant, Utas 2 (1 rig.), McDowell, Bakoc 1, Hardy, Guevremont 3 (1 rig), Carroll, Roja 1, Lizotte, Massier, Jaff. All. Dogrigue.

Arbitri: Daskalopoulou (Gre) e Matache (Rou).

Note: parziali 4-2, 7-1, 2-2, 2-2. Uscita per limite di falli Di Claudio (I) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/6 + 2 rigori e Canada 5/10 + 2 rigori.

RISULTATI

Finale 7° posto (oggi)

USA-Cina 9-10

Finale 5° posto (oggi)

Giappone-Australia 10-11

Semifinali (oggi)

Ungheria-Russia 16-14 dtr (12-12)

Italia-Canada 15-7

Finale 3° posto (domani, ore 18.00)

Canada-Russia

Finalissima (domani, ore 20.00)

Italia-Ungheria