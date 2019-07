Tiro a volo, Fiammetta Rossi d’argento alle Universiadi

Si dice che buon sangue non menta e ancora una volta il detto si rivela vero. Papà Luciano, presidente della Fitav (Federazione Italiana Tiro a Volo), sarà orgoglioso della sua Fiammetta che è riuscita ad ottenere un risultato molto importante a livello internazionale: l’atleta ventiquattrenne, infatti, ha conquistato il secondo posto nel trap alle Universiadi Estive in corso a Napoli. Un risultato che fa ben sperare anche in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo, uno dei sogni della giovane umbra.

La Rossi ha centrato 35 dei 50 piattelli della gara. Meglio di lei ha fatto solo Wan-Yu Liu, atleta di Taipei che è riuscita a colpire 39 piattelli. Sul terzo gradino del podio è salita Sarsenkul Rysbekova, del Kazakistan, che ha effettuato 26 centri.

Nella stessa giornata, si è svolta la finale maschile della pistola da 10 metri. In gara c’era anche l’azzurro Dario Di Martino. Originario di Napoli, Di Martino ha cercato di fare la storia vincendo in casa, ma si è trovato sul suo cammino diversi agguerriti avversari che insieme ad un errore sul finale di gara che gli hanno impedito l’impresa.

A vincere è stato il coreano Daehun Park, con il punteggio di 243,8, mentre il cinese Bowen Zhang è arrivato secondo con 238,5. Terzo posto per l’iraniano Sajad Poorhosseini: per lui il punteggio è stato di 216,6. Di Martino si è dovuto accontentare della quinta posizione con 175,3 punti e del calore degli spettatori napoletani. Intervistato dopo la gara, Bowen Zhang non ha celato il disappunto per non aver vinto l’oro. “In ogni caso, una medaglia d’argento significa che ho fatto un buon risultato. Vorrà dire che cercherò di fare meglio alla prossima occasione” ha aggiunto il cinese.

Le gare di tiro a segno continueranno fino a martedì 9 luglio nel campo di tiro di Durazzano.