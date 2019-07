Universiadi 2019, a Napoli chiuse le gare di scherma individuali

Un oro, due argenti e un bronzo. È questo il bottino azzurro dell’ultima giornata di gare individuali nella scherma alle Universiadi di Napoli, in cui sono scesi in pedana gli uomini del fioretto e le donne dalla sciabola.

Bellissimo il derby azzurro della finale di fioretto maschile, con Damiano Rosatelli che ha battuto il compagno Guillaume Bianchi per 15-10. Sul terzo gradino del podio sono saliti il giapponese Yuto Ueno e il francese Meddy Elice. Tra le donne, la francese Sara Balzer ha avuto la meglio sull’italiana Lucia Lucarini, battendola 15-9. Terze la coreana Jeon Suin e un’altra azzurra, Michela Battiston.

Venerdì 5 luglio, il fioretto femminile ha regalato la prima medaglia d’oro all’Italia in queste Universiadi. Erica Cipressa, figlia d’arte di papà Andrea, ha largamente dominato la finale con la francese Morgane Patru battendola 15-3. Terze la rumena Malina Calugareanu e un’altra azzurra, Camilla Mancini. Nella stessa giornata, nella spada maschile è stato incoronato il ceco Martin Rebes, vittorioso sul russo Dimitriy Gusev in una finale molto tesa chiusa per 7-6. Terzo il polacco Wojciech Kolanczyk insieme al coreano Jang Hyamin.

In apertura, giovedì 4 luglio, la francese Alexandra Louis Marie, ha battuto per 15-12 la russa Evgeniya Zharkova nella finale di spada femminile. A completare il podio sono state l’azzurra Roberta Marzani e l’israeliana Nickol Tal. Tra gli uomini impegnati nella sciabola, ha vinto il coreano Oh Sanguk, battendo il tedesco Frederic Kindler per 15-11. Il rumeno Razvan Ursachi e l’italiano Matteo Neri hanno condiviso il terzo gradino del podio.

Dopo le gare individuali, spazio alle gare a squadre: domenica 7 luglio tocca a spadiste e sciabolatori, lunedì 8 luglio sarà il giorno di fiorettiste e spadisti per chiudere martedì 9 luglio con fiorettisti e sciabolatrici.